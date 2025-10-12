سربازی فرصتی برای ارتقای اخلاق و شناخت سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دکتر سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر یکشنبه در دیدار با سربازان وظیفه مرکز آموزشی شهید قاسمیان شیرگاه، جایگاه سربازان در نیروهای مسلح را والا دانست و شأن آنان را هم‌تراز مجاهدان در راه خدا توصیف کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و سیره ائمه اطهار (ع) بیان داشت که دفاع از حریم جامعه اسلامی و حفظ امنیت، مصداق بارز «جهاد فی سبیل الله» بوده و خدمت سربازان نیروی انتظامی ادامه‌دهنده همین مسیر نورانی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، امنیت را بستر اصلی تحقق تمامی ارزش‌های فردی و اجتماعی از عدالت و تعلیم و تربیت تا عبادت و اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: «سربازان تنها نگهبان مرزهای جغرافیایی نیستند، بلکه حافظان انقلابی هستند که زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعه ایرانی‌اند.»

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، دوران سربازی را فرصتی برای «تهذیب نفس» و کسب فضائل اخلاقی معرفی کرد و گفت: نظم‌پذیری، صبر، تعاون و توجه به سیره اهل بیت (ع) از مهم‌ترین درس‌های این دوره است که سربازان را به سمت کامل‌تر شدن سوق می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آگاهی سیاسی سربازان، آن را یک «وظیفه انقلابی» برشمرد و افزود: «سربازی که نسبت به مسائل سیاسی روز، تحرکات دشمن و راهبردهای نظام آگاه باشد، مانند سربازی است که سلاح خود را برای نبرد آماده نگه داشته است.»

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان همچنین تأکید کرد که آگاهی سیاسی، بهترین سلاح در مقابله با جنگ نرم و توطئه‌های فرهنگی-رسانه‌ای دشمنان است.

در پایان این دیدار، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید خوش نام برگزار شد و از ایثار و فداکاری سربازان تجلیل به عمل آمد.