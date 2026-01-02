الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع) و مکتب شهید سلیمانی در تربیت سربازان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی صبح جمعه در جمع کارکنان و سربازان وظیفه پادگان آموزشی شهید ادیبی مرزن‌آباد چالوس، با گرامی‌داشت میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، سیره رفتاری و عملی آن امام همام را الگویی ماندگار در عرصه خدمت‌رسانی، عدالت‌خواهی و دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست.

وی جوانی را فرصتی طلایی برای خودسازی، کسب علم و آمادگی برای ایفای نقش مؤثر در جامعه عنوان کرد و از سربازان خواست دوران خدمت را به بستری برای تقویت توانمندی‌های فکری، معنوی و جسمانی خود تبدیل کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران در ادامه، با گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ویژگی‌هایی چون اخلاص، بصیرت، روحیه انقلابی و مقاومت این شهید والامقام را سرمشقی ارزشمند برای مدافعان امنیت به‌ویژه جوانان و سربازان برشمرد و حضور در مکتب شهید سلیمانی را زمینه‌ساز تقویت ولایت‌مداری، فروتنی و ایستادگی در برابر دشمنان ملت ایران دانست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر اهمیت دشمن‌شناسی و آگاهی سیاسی در کنار آمادگی رزمی و انتظامی، بصیرت را مؤلفه‌ای اساسی در مقابله با جنگ نرم و توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی عنوان کرد.

وی همچنین با استناد به آیات و روایات، جایگاه رفیع سربازان و حافظان امنیت را در فرهنگ اسلامی تبیین کرد و خدمت سربازی را علاوه بر یک وظیفه قانونی، فرصتی ارزشمند برای تقرب الهی و خدمت صادقانه به مردم دانست.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران خطاب به سربازان گفت: شما در مقطعی حساس از زندگی قرار دارید و دوره خدمت سربازی می‌تواند آینده فردی و اجتماعی شما را شکل دهد؛ این دوره، دانشگاهی عملی برای یادگیری نظم، مسئولیت‌پذیری، کار جمعی و ایثار است که دستاوردهای آن در هیچ کلاس آموزشی دیگری به‌دست نمی‌آید.

این برنامه با هدف تقویت بنیه اعتقادی و معنوی سربازان وظیفه و ارتقای روحیه مسئولیت‌پذیری و بینش سیاسی آنان برگزار شد و حضور روحانیون عقیدتی سیاسی در پادگان‌ها و گفت‌وگوی مستقیم با سربازان، نقشی مؤثر در پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فکری و هدایت آنان در مسیر صحیح زندگی ایفا می‌کند.