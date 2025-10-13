به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان ظهر دوشنبه در نشست خبری بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در اداره بازسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان مفتخر است در هفته جاری میزبان جمعی از مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس سراسر کشور و برگزاری بیست‌وهفتمین دوره جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز باشد، گفت: برگزاری این جشنواره از چندماه گذشته برنامه‌ریزی شده و در تمام شهرستان‌های استان به‌صورت جشنواره‌های محلی آغاز شده است.

وی افزود: بخش نهایی و استانی این جشنواره، روز پنجشنبه با حضور میهمانان ملی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نقش مؤثر و بنیادین در توسعه کشور دارد، تصریح کرد: هر کشوری که در مسیر توسعه قرار دارد، بدون تردید به آموزش و پرورش توجهی ویژه دارد و در استان اصفهان مجمع خیرین مدرسه‌ساز نقشی حیاتی در تأمین فضاهای آموزشی ایفا کرده است و جز استان‌های پیشتاز کشور در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به این که تمام اقدامات خیرین از روی انگیزه‌های انسان‌دوستانه و با اعتقاد به اصل عدالت آموزشی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هدف ما در آموزش و پرورش، ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگی یا شرایط اقتصادی‌شان است.

نظریان به افتتاح پروژه‌های عمرانی همزمان با بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: وبیناری که دیروز با حضور ریاست جمهوری برگزار شد که بیش از ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور به بهره‌برداری رسید که ۱۲۸ پروژه مربوط به استان اصفهان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این اقدامات نشان‌دهنده اولویت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم و نگاه توسعه‌محور آن است، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم به شکل عملیاتی و منسجم در مسیر توسعه آموزش کشور گام برمی‌دارد.

وی به گستردگی مشارکت مردم در نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و تصریح کرد: فرهنگ نیکوکاری در استان اصفهان به یک گفتمان تبدیل شده است.

نظریان با اشاره به اقدامات مهم دولت در حوزه کیفیت‌بخشی به آموزش، خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی تنها به فضا محدود نمی‌شود بنابراین اصلاح روش‌های تدریس، هوشمندسازی مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی از دیگر محورهای مهم در آموزش و پرورش دولت است.

وی به توزیع بیش از ۲۵۰۰ بسته تجهیزات ورزشی و سلامت اشاره کرد که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان به مناطق کمتر برخوردار استان ارسال شده اشاره کرد و اظهار کرد: تجهیز هنرستان‌ها با اعتباری بیش از ۱۶ میلیارد تومان در دو مرحله انجام گرفته است.