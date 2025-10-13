  1. استانها
فرماندار تنگستان: داوطلبان شوراها به زمان‌بندی‌ها و ضوابط توجه کنند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: رعایت دقیق زمان‌بندی‌ها و ضوابط قانونی از سوی داوطلبان، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی قانونمند، شفاف و منظم خواهد بود.

مسلم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور داوطلبانی که در مشاغل مشمول ماده ۴۱ انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشغول بکار هستند، باید از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ نسبت به استعفا و قبول آن از طرف رئیس دستگاه خود اقدام کنند.

فرماندار تنگستان و رئیس ستاد اجرایی انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان تنگستان افزود: رعایت دقیق زمان‌بندی‌ها و ضوابط قانونی از سوی داوطلبان، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی قانونمند، شفاف و منظم خواهد بود.

وی گفت: متولیان برگزاری انتخابات در تنگستان نیز تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق مفاد قانون و دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور به کار خواهند گرفت.

