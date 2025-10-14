به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کارگاه آموزشی عاملین ذیحساب صبح امروز با حضور احسان عسکری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، مدیران کل ستادی، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان قم و عاملین ذیحساب تملیکی سراسر کشور در استان قم برگزار شد.

در حاشیه این مراسم طرح استقرار سامانه یکپارچه حسابداری استانی به بهره‌برداری رسید.

گزارش آنلاین میزان اعتبارات تخصیص یافته به استان‌ها، گزارش اسناد قطعی شده کمک شایانی در اعمال مدیریت مالی و ارتقای کنترل‌های داخلی و بهبود نظارت مالی از کارکردهای این سامانه است که فرایندها را بهبود می بخشد.