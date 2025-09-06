۴۸۰۰ پرونده کالای اموال تملیکی در فرودگاه امام تعیین تکلیف نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری صبح شنبه و در حاشیه بازدید محمدصادق معتمدیان استاندار تهران از این مرکز اعلام کرد: با توجه به حجم بالای کالاهای متروکه و قاچاق در استان تهران و مشکلات ناشی از نگهداری آن‌ها، ساخت انبار مرکزی در این استان به اولویت اصلی سازمان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته انبارهایی در استان‌هایی همچون سمنان، گلستان، مازندران، ایلام و یزد ساخته شده اما استان تهران مغفول مانده بود، گفت: تهران به دلیل هزینه‌های بالای جابه‌جایی و نگهداری کالا همیشه در اولویت‌های بعدی قرار داشت، در حالی‌که بیشترین حجم کالاهای سازمان در این استان تجمیع می‌شود. در حال حاضر تعداد انبارهای سازمان از بیش از ۷۰ انبار به حدود ۲۷ مورد کاهش یافته بود اما با اجرای طرح مشترک با وزارت اطلاعات، دوباره به بیش از ۴۰ انبار رسیدیم که البته نگهداری آن‌ها بسیار دشوار است.

عسکری به مشکلات انبارهای فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: فقط در فرودگاه امام بیش از چهار هزار و ۸۰۰ پرونده داریم، که عمدتاً شامل کالاهایی است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند، بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل نگهداری طولانی‌مدت، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به خرید و تجهیز زمین ۱۷ هکتاری در استان آذربایجان غربی و افتتاح انبار مرکزی جدید این استان در هفته دولت گفت: با وجود این اقدام، اولویت اصلی ما همچنان ساخت انبار در استان تهران است، در احمدآباد مستوفی زمینی در اختیار سازمان قرار دارد که به دلیل مشکلات مالکیت و برخی مسائل اجتماعی نیازمند حمایت دستگاه‌های بالادستی است. در صورت تأمین این حمایت‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم بخشی از انبار جدید تهران تا فروردین سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه به موضوع ساماندهی فرآیندها در سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در دوره اخیر تمامی فرآیندهای تعیین تکلیف کالا از جمله مزایده، حراج، اعاده، استرداد و انهدام به‌طور کامل در سامانه سیات الکترونیکی انجام می‌شود و پایلوت این طرح عمدتاً در استان تهران اجرا شده است. اما همچنان ابتدای زنجیره، یعنی ورود کالا به سازمان، دستی انجام می‌شود که نیازمند ورود جدی دستگاه‌های کاشف و همکاری سایر نهادهاست.

عسکری همچنین خواستار همراهی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد شد و گفت: ۹۰ درصد کالاهای سریع‌الفساد توسط سازمان اموال تملیکی نگهداری، حمل و نهایتاً منهدم می‌شود، انتظار داریم این سازمان‌ها با انجام آزمایش‌ها و صدور مجوزهای لازم، مسیر تعیین تکلیف این کالاها را تسهیل کنند، نگاه ما به این کالاها درآمدی نیست و حتی آمادگی داریم در قالب کالاهای حمایتی در اختیار نهادهای اجتماعی و خیریه‌ها قرار گیرند.

وی ضمن تشکر از حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی در استان تهران امروز به جایگاه دوم کشور در تعیین تکلیف کالا رسیده است و امیدواریم با ادامه این روند و حمایت مسئولان، سال آینده شاهد بهبود جدی زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در این حوزه باشیم.