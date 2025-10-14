سردار حاجیان: پلیس باید با نگاه نو به مقابله با جرائم نوظهور بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین با بیان اینکه ایجاد نظم و آرامش اجتماعی از مأموریتهای اصلی نیروی انتظامی است، اظهار داشت: در دنیای امروز، دیگر روشهای سنتی پاسخگوی چالشهای امنیتی نیست و برای مقابله با جرایم نوظهور و پیچیده، باید مأموریتهای پلیس با رویکرد آیندهنگر و علمی بازتعریف شود.
وی با تأکید بر اینکه امنیت زیربنای توسعه همهجانبه کشور است، افزود: هیچ برنامهای، از جمله اجرای عدالت، رشد اقتصادی یا ترویج ارزشهای دینی، بدون امنیت تحقق نخواهد یافت. امنیت بستر حرکت جامعه به سمت پیشرفت است و همه اقشار مردم در ایجاد و حفظ آن سهم دارند.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: امنیت مفهومی فراگیر است که از مرز تا مرکز کشور را دربر میگیرد و کارکنان نیروی انتظامی و مرزبانی شبانهروز برای حفاظت از آرامش مردم تلاش میکنند. وی افزود: ایثار و ازخودگذشتگی نیروهای مسلح ایران، ویژگیای متمایز و بینظیر در میان ارتشهای جهان است که از ایمان، اعتقاد و ولایتپذیری ریشه میگیرد.
سردار حاجیان با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز این روحیه جهادی، نتیجه رهبری حکیمانه و شجاعانه فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) است که با درایت، کشور را در مسیر عزت و استقلال هدایت کرده و توطئههای دشمنان را خنثی ساخته است.
وی در ادامه، شهرستان قصرشیرین را منطقهای راهبردی و دروازه تجاری ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور از این شهرستان انجام میشود و این اهمیت وظیفه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت مرزها را دوچندان کرده است.
فرمانده انتظامی استان در پایان به نقش مؤثر قصرشیرین در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: حجم گسترده خدمات انتظامی، ترافیکی و امنیتی در این ایام، نمونهای از توان، تعهد و هماهنگی مثالزدنی نیروهای پلیس و دیگر دستگاههای خدمترسان است.
