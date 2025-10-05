پلیس نماد اقتدار و اعتماد عمومی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر یکشنبه منوچهر حبیبی به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیرکل حوزه استاندار به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان با سردار حاجیان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، و جمعی از معاونان وی دیدار و گفتگو کرد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار ضمن تبریک هفته فراجا و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی، پلیس را نماد اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هرگاه پلیس مقتدر، آماده و منسجم باشد، اقتدار حاکمیت نیز در تمامی عرصه‌ها مشهود است. وجود یک نیروی انتظامی کارآمد، پایه‌ای برای ثبات، امنیت و آرامش جامعه است.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت اجتماعی افزود: پلیس محور آرامش و انضباط اجتماعی است و هر جا که حضور مؤثر دارد، امنیت و آسایش برقرار است. امنیت امروز جامعه نتیجه ایثار و تلاش شبانه‌روزی مأموران فداکار نیروی انتظامی است؛ از نیروهای گشت گرفته تا راهنمایی و رانندگی که شبانه‌روز در خدمت مردم‌اند.

دکتر حبیبی با اشاره به ویژگی ممتاز پلیس جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورها تصریح کرد: نیروی انتظامی در ایران، پلیسی مردم‌پایه و برخاسته از متن جامعه است؛ در میان مردم حضور دارد و مردم نیز آن را از خود می‌دانند. رضایتمندی مردم، بهترین شاخص موفقیت پلیس است و هرگاه در افکارسنجی‌ها نمره بالایی از مردم می‌گیرد، نشان‌دهنده کارآمدی و خدمت‌گزاری صادقانه آن است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، پلیس را مرکز ثقل نظم و انضباط شهری دانست و گفت: کافی است در یک چهارراه، حضور پلیس را نبینیم تا نقش بی‌بدیل او در برقراری نظم، روانی ترافیک و آرامش شهری نمایان شود. حضور پلیس، علاوه بر ایجاد احساس امنیت، سبب تسهیل امور روزمره مردم و تقویت انضباط اجتماعی ات.»

وی همچنین با اشاره به ارتقای توانمندی‌های فنی و علمی فراجا اظهار کرد: پلیس امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تجهیزات هوشمند و دانش روز، از توانایی لازم برای رصد، کنترل و مدیریت رویدادها در سراسر کشور برخوردار است. مردم انتظار دارند پلیسی مقتدر، آگاه و به‌روز داشته باشند که خوشبختانه این ویژگی‌ها در مجموعه انتظامی کشور به‌خوبی وجود دارد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با قدردانی از سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان، خاطرنشان کرد: وجود فرماندهی با تجربه، علمی و دلسوز در رأس مجموعه انتظامی استان مایه افتخار است. ابتکار عمل‌ها و طرح‌های نوآورانه‌ای که توسط فرماندهی انتظامی استان اجرا شده، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از تلاش‌های ارزشمند سردار حاجیان و تمامی کارکنان خدوم انتظامی استان صمیمانه تشکر می‌کنم و توفیقات روزافزون آنان را از خداوند متعال مسئلت دارم.