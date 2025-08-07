به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی در جمع خبرنگاران در گذرگاه مرزی شلمچه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: با همکاری نیروهای انتظامی، مرزبانی، یگان ویژه و سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه، ارتش و دستگاههای اطلاعاتی، تمام ظرفیتها برای تأمین امنیت و خدمترسانی به زائران بهکار گرفته شده است.
وی افزود: از مبادی ورودی استان تا نقطه صفر مرزی، نیروهای پلیس در حوزههای انتظامی، امنیتی، ترافیکی و خدماتی بهصورت حداکثری فعال هستند تا زائران با آرامش به سفر زیارتی خود ادامه دهند.
سردار میرفیضی با اشاره به حجم بالای تردد زائران، اعلام کرد: تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شدهاند که یکچهارم آنها به کشور بازگشتهاند. همچنین، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد پارکینگهای مرزی شده که ۴۲ درصد آنها نیز بازگشتهاند.
فرمانده انتظامی خوزستان تأکید کرد: پلیس در ایام اربعین فراتر از وظایف قانونی عمل کرده و هرجا امکان کمک به زائران وجود داشته، حتی خارج از مأموریتهای تعریفشده، وارد عمل شده است. هدف ما نهتنها حفظ امنیت، بلکه تسهیل زیارت و خدمترسانی بیمنت به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی در پایان از زائران خواست: خدمتگزاران خود را از دعای خیرشان بینصیب نگذارند و این سفر معنوی را با سلامت و آرامش به پایان برسانند.
نظر شما