به گزارش خبرگزاری مهر طی حکمی از سوی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، محمدمهدی قاسمی متخصص اعصاب و روان و از جانبازان دوران دفاع مقدس، به سمت دبیر شورای سلامت سازمان صداوسیما منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای سلامت منصوب می‌شوید. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در تعالی جامعه و ضرورت انسجام در سیاستگذاری‌های رسانه‌ای در این حوزه، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای کشور، زمینه ارتقای سواد سلامت در جامعه را فراهم آورید.»

احیای شورای سلامت که از مهم‌ترین شوراهای محتوایی رسانه ملی به شمار می‌رود، با هدف تقویت تولیدات علمی و فرهنگی در حوزه سلامت و هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی و دانشگاهی انجام گرفته است.