امام جمعه بوشهر: روحانیت جنوب پاسدار هویت دینی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو استان بوشهر و کهگیلویه‌وبویراحمد، گفت: روحانیت و مردم این مناطق همواره در میدان بوده و در حفظ هویت اسلامی و ملی ایران نقشی برجسته داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با مرور تاریخ معاصر جنوب کشور افزود: از قرن‌های گذشته استعمار انگلیس و هلند کوشیدند از طریق سواحل جنوبی به ایران نفوذ کنند، اما ایستادگی مردم و بصیرت علما در بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد مانع تحقق اهداف آنان شد.

وی گفت: این دو استان همواره سد مستحکم در برابر استعمار بوده‌اند.

صفایی بوشهری نقش روحانیت در مقاومت جنوب ایران را بی‌بدیل دانست و گفت: علما در همه جنبش‌های ضد استعماری پیشتاز بودند و اعتماد مردم به آنان، قدرتی بزرگ در برابر دشمنان ایجاد کرد.

وی از روحیه جهادی طلاب کهگیلویه و بویراحمد تمجید کرد و گفت: این طلاب به نشاط، غیرت دینی و حضور میدانی شناخته می‌شوند و الگوی حوزه‌های علمیه هستند.

وی ضمن گرامیداشت یاد آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) و تقدیر از آیت‌الله سید شرف‌الدین حسینی، آنان را از علمای برجسته و مردمی جنوب ایران دانست و تأکید کرد: برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی فرصتی ارزشمند برای بازشناسی تاریخ روحانیت مجاهد جنوب کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خواستار توسعه همکاری‌های فرهنگی، تبلیغی و علمی بین دو استان شد و افزود: وحدت و تعامل میان علما و نهادهای دینی، لازمه تقویت جبهه فرهنگی انقلاب است.

وی تأکید کرد: تاریخ مقاومت مردم جنوب ایران باید برای نسل جدید بازگو شود تا بدانند استقلال و عزت امروز، حاصل ایستادگی علما و مجاهدان دیروز است.