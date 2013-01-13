به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری صبح یکشنبه در دیدار طلاب و روحانیون استان بوشهر با آیتالله نوری همدانی اظهار داشت: برای استان ولایتمدار استان بوشهر بسی افتخار است که میزبان بزرگی از بزرگان علوم دینی است که عمری را در همه عرصههای دینی، اخلاقی، سیاسی و دینی سپری کرده است.
وی ادامه داد: آیتالله نوری همدانی در بسیاری از علوم دارای کمال است و امیدواریم در زمان حضور ایشان در استان بوشهر بتوانیم ادای حق کنیم و به اندازه کافی از حضور معظمله بهرهمند شویم.
امام جمعه بوشهر ضمن خیر مقدم به آیتالله نوری همدانی و هیئت همراه، افزود: جای بسی تقدیر است که این عالم وارسته با وجود مشغلههای فراوان دعوت ما را پذیرفتند و به استان بوشهر تشریف آوردند.
وی به تاریخچه و قدمت کهن روحانیت استان بوشهر اشاره کرد و یادآورشد: در تاریخ علمائی و کتب بزرگان فراوانی از روحانیت و علمای استان بوشهر به نیکی یاد شده است و در تالیفات مختلف از انها به نیکی یاد شده است.
آیتالله صفاییبوشهری با یادآوری نام بسیاری از علمای استان بوشهر در مقاطع مختلف تاریخی، گفت: در عرصههای اصول، تفسیر، کلام، تجوید و تمامی علومی که در ساحت علوم دینی مطرح است، علمای این دیار دارای جایگاه بودهاند و نه تنها در تحصیل علم بلکه در تولید علم نیز موفق بودهاند و تالیفات و نگارشهای فراوانی داشتهاند.
ایستادگی علمای دینی استان بوشهر در مقابل استعمار و استکبار
وی افزود: اگر جهان عرب افتخار دارد که ابن مالکی دارد که الفیه را نوشته است، استان بوشهر نیز علمای متعددی دارد از جمله علامه سید علی نقی دشتی و علامه شریعت که سه الفیه دارند و بسیاری اعتقاد دارند که از الفیه بالاتر است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: علمای استان بوشهر کتابهای فراوانی دارند که علما نیز به این کتابها توجه خاصی دارند و آنها را کتابهای مرجع میدانند.
وی در ادامه بیان داشت: علمای استان بوشهر علاوه بر علوم دینی، در اخلاق و زهد و پارسایی نیز زبانزد هستند و در خدمت به مردم و هدایت مردم همواره پیشقدم بودهاند و حتی در سختترین مقاطع تاریخی درب خانه آنها به روی مردم باز بوده است و در مردم داری زبانزد هستند.
آیتالله صفایی بوشهری به ایستادگی علمای دینی استان بوشهر در مقابل استعمار و استکبار اشاره کرد و گفت: علمای بزرگی چون سید مرتضی اهرمی و مجتهد برازجانی حکم جهاد دادند و با همراهی مردم استعمار و استکبار را شکست دادند.
وی افزود: علمای دینی استان بوشهر تاثیر شگرفی در در محیط پیرامونی و حوزه خلیج فارس داشتند و همچنین در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی نیز علمای بوشهر از افراد پیشقدم بودهاند و پس از انقلاب نیز روحانیت استان بوشهر بر مدار ولایت حرکت کرده و یکصدا از ولایت حمایت کرده است.
تنها حجت سیاسی ولایتمداری است
امام جمعه بوشهر علمای استان بوشهر را نماد ولایتمداری توصیف کرد و گفت: علمای استان بوشهر ثابت کردهاند که تنها حجت سیاسی ولایتمداری است و هماینک با تمام توان در کنار مقام معظم رهبری قرار دارند.
وی به عرصه بیداری اسلامی اشاره کرد و با یادآوری شهدایی چون شهید ابراهیمی و شهید گنجی، اظهار داشت: روحانیت استان بوشهر هم اهل درس و تبلیغ هستند و هم در ولایتمداری و خدمت به مردم کوشا هستند.
آیتالله صفاییبوشهری افزود: روحانیت استان بوشهر چنان سربلند است و به خود میبالد که در خط ولایت بوده و از بزرگان آموختهایم که در همه عرصهها بر مدار ولایت حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: روحانیت استان بوشهر همراه و همگام با مردم و مسئولان سیاسی و نظامی حول محور ولایت برای توسعه و پیشرفت این مرز و بوم تلاش میکند.
امام جمعه بوشهر در پایان گفت: فضای خوزه علمیه استان بوشهر در بخشهای خواهران و براداران از کیفیت بالایی برخوردار است استان بوشهر به عنوان یک استان حوزوی در سطح فراملی خواهد بود و در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس قطب شیعی خواهد بود.
طنین شعار "ما همه عمار توایم خامنهای" توسط طلاب بوشهری
طلاب، علما و روحانیون حاضر در این مراسم با حضور آیتالله نوری همدانی همه یکصدا فریاد میزدند: "صلی علی محمد یاور رهبر آمد"، "رهبری ملت ما الهی است راه بدون رهبر گمراهی است" و "ما همه عمار توییم خامنهای گوش به فرمان توییم خامنهای".
طلاب، علما و روحانیون همچنین شعارهایی چون "مرجع انقلابی به شهر ما خوش آمدی" ،" خامنهای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است" و "خامنهای کوثر است دشمن او ابتر" را سر دادند.
در این مراسم شماری از روحانیون سنی مستقر در استان بوشهر نیز حضور داشتند.
آیتالله نوری همدانی روز دوشنبه نیز از ساعت هشت و 30 دقیقه در حسینیه عاشقان ثارالله با نیروهای مسلح استان دیدار خواهند داشت.
وی همچنین روز سهشنبه برای دیدار با مردم شهرستان دشتستان به شهر برازجان سفر میکنند و ساعت 10 صبح در مصلی برازجان با مردم شهرستان دشتستان دیدار خواهند داشت.
آخرین برنامه رسمی حضرت آیت الله نوریهمدانی دیدار با مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان بوشهر است که صبح روز چهارشنبه در مصلی نماز جمعه بوشهر برگزار میشود.
نظر شما