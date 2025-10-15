حریق اتوبوس قبل از حرکت در هند؛ ۲۰ مسافر در آتش سوختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی آتش گرفتن یک دستگاه اتوبوس به دلیل اتصالی احتمالی سیستم برق خودرو، دست کم ۲۰ مسافر در شعله‌های آتش جان باختند.

این اتوبوس با ۳۵ تا ۵۰ مسافر در آستانه حرکت از ایالت راجاستان بود که طعمه حریق شد. به گفته ماهانت پراتاپ پوری، عضو پارلمان هند از حزب حاکم این کشور، به دلیل سرعت سرایت آتش، مسافران زمان کافی برای تخلیه پیدا نکردند.

به گفته وی، اجساد ۱۹ مسافر از اتوبوس خارج شده و یک نفر نیز در مسیر انتقال به بیمارستان به علت شدت سوختگی جان باخت. وی همچنین اضافه کرد که ۱۵ مسافر دیگر به شدت مصدوم و به منظور مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.