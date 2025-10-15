به گزارش خبرگزاری مهر، قاری صداقت علی، مدیر اجرایی اولین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم پاکستان با حضور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان با مجید مشکی رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی در این دیدار، در خصوص ترتیبات اجرایی برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن کریم پاکستان تبادل نظر شد.



مدیر اجرایی این مسابقات ضمن تقدیر و تجلیل از پیشرفت‌های قرآنی جمهوری اسلامی ایران کشورمان را یکی از کشورهای پیشرو در علوم و فنون مختلف قرآنی ارزیابی کرد و با اشاره به حضور داور و قاری ایرانی در این دوره از مسابقات اظهار داشت: برای ما مایه افتخار خواهد بود که داوری از جمهوری اسلامی ایران در کنار داورانی از یکی دو کشور اسلامی داوری این مسابقات را بر عهده داشته باشد و امیدواریم که قاری نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره حائز رتبه برتر گردد.



رایزن فرهنگی کشورمان از اقدام خوب دولت پاکستان جهت برپایی مسابقات قرآنی بین‌المللی سپاسگزاری کرد و اظهار داشت: شور و اشتیاق و هیجان مردم پاکستان در برپایی محافل قرآنی در جهان اسلام کم‌نظیر است و ما شاهد استقبال و علاقه همه اقشار مردم پاکستان به محافل قرآنی بوده و هستیم و امیدواریم مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جایزه پاکستان به یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی قرآنی در جهان اسلام تبدیل شود.



همچنین، بنا به پیشنهاد رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری وزارت امور مذهبی پاکستان در اولین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم پاکستان یکی از کرسی‌های داوری به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. این مسابقات در اوایل آذرماه سال‌جاری در اسلام آباد برگزار خواهد شد.