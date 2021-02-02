امام خمینی (ره) الگوی اسلامی برای تمام مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد با قاری بین‌المللی و استاد علوم قرآنی پاکستان، بزرگ شاه الازهری گفت: من حضرت امام خمینی (ره) را یک شخصیت الگوی اسلامی برای تمام مسلمانان می‌دانم و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز همان مسیر امام خمینی را ادامه می‌دهند.

این استاد بین‌المللی قرآن کریم افزود: من در دیدار با حضرت آیت الله خامنه‌ای به همراه قاریان و حافظان و چهره‌های قرآنی بین‌المللی خیلی تحت تأثیر قرار گرفتیم.

در این دیدار بر توسعه فعالیت‌های قرآنی دو کشور تاکید شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند؛ قرآن عامل وحدت بین مسلمانان هست و مسلمانان با تمسک به قرآن می‌توانند با هم متحد باشند. معظم‌له همیشه در خصوص تعمق در آیات قرآنی تاکید می‌فرمایند.

قاری بزرگ شاه الازهری نیز گفت: وقتی که به عنوان داور پاکستانی چند سال پیش برای داوری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تهران شرکت کرده بودم، در پایان مسابقات به محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز رسیدیم و خاطره خوبی از این دیدار با آقا دارم. در آن دیدار بنده سروده‌های خود و اشعاری به زبان فارسی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت کردم و مورد تقدیر ایشان قرار گرفتم.

در پایان این دیدار استاد الازهری کتاب خود تحت عنوان دایره‌المعارف علوم قرآنی و یک جلد از کتاب آموزشی تجوید قرآن کریم از تالیفات خود را که اخیراً منتشر شده است را به رایزن فرهنگی ایران اهدا کرد.

شایان ذکر است بزرگ شاه الازهری، استاد علوم قرآنی و اصول دین دانشگاه بین‌المللی اسلامی اسلام آباد است و سابقه مدیدی را در خصوص فعالیت‌های قرآنی در پاکستان و در عرصه بین‌الملل در کارنامه خود دارد و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد، بارها به عنوان داور بین‌المللی از کشور پاکستان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به ایران دعوت شده است.