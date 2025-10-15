کتاب بندر تاریخی نجیرم در دیر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده کتاب «بندر تاریخی نجیرم» صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از این کتاب با ابراز نگرانی از وضعیت این منطقه، نجیرم را یکی از دو «ابربندر» تاریخی خلیج فارس در کنار سیراف و «گنجینه خلیج فارس» دانست که نیاز به توجه فوری دارد، زیرا بخشهایی از آن توسط شرکتهای مختلف تصرف و تخریب شده است.
حسین توفیقان تصریح کرد: در منابع جغرافیایی و تاریخی فراوانی از نجیرم نام برده شده است و کاوشها نشان میدهد که این منطقه دارای سازههای مهمی همچون «گور دخمهها» و «برج خاموشان» بوده و شیوههای مختلفی برای تأمین آب در آن وجود داشته است.
وی با اشاره به قدمت تاریخی، نجیرم را «شهر گفتگوی تمدنها» خواند که یهودیان، زرتشتیان و سایر گروهها در کنار یکدیگر در آن زندگی میکردند. توفیقیان گفت: کاوشهای باستانشناسی در این منطقه از سال ۸۸ شمسی به صورت پراکنده ادامه داشته، اما هنوز بسیار کم است.
نویسنده کتاب تاریخ نجیرم بیان کرد: با استفاده از منابع جغرافیایی، تاریخی و کاوشهای باستانی، تلاش شده است تا اختلاف نظرات موجود درباره موقعیت دقیق نجیرم برطرف شود و موقعیت کنونی مورد تأیید قرار گیرد.
توفیقان با اشاره به وجود ۲۵ نقطه در سواحل جنوبی کشور که پتانسیل تبدیل شدن به بندر تاریخی را دارند، تأکید کرد: اگر تنها ۶ تا ۸ فصل کاوش عمیقتر در نجیرم انجام شود، اطلاعات عظیمی به تاریخ و دانش باستانشناسی جهان افزوده خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: باید قدر این میراث گرانبها دانسته شود تا پیش از وارد آمدن صدمات بیشتر، حفاظت از آن صورت گیرد.
نظر شما