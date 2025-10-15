به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب تاریخ بندر نجیرم با تقدیر از نویسنده کتاب تاریخ شهرستان، اظهار کرد: بندر دیر و نجیرم در کنار سیراف و جم، مثلث تاریخی مهمی در قرون اولیه اسلامی بوده‌اند.

فرماندار دیر خاطرنشان کرد: بندر تاریخی نجیرم در اثر زلزله‌ای در قرن چهارم هجری از بین رفت، اما سابقه تجارت دریامحور آن به اقصی نقاط دنیا می‌رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در توان داریم مضایقه نخواهیم کرد، خواستار ادامه کاوش‌ها برای کشف تأثیرگذاری این بندر در قرون گذشته شد.

سجادی بیان کرد: بندر دیر در حال حاضر بزرگترین بندر صیادی کشور است و گمرک دیر یکی از مجهزترین گمرکات جنوب محسوب می‌شود.

فرماندار دیر تأکید کرد: مطالعه تاریخ، چراغ راه آینده است و تلاش می‌شود تا تاریخ غنی نجیرم و شهرستان دیر به نسل جوان، دانش‌آموزان و فرهنگیان معرفی شود تا از پیشینه افتخارآمیز خود آگاه شوند. این برنامه فرهنگی به تلطیف فضا، ایجاد نشاط و امیدآفرینی در شهرستان کمک خواهد کرد.

وی ضمن پذیرش مشکلات زیرساختی شهرستان، از حل نسبی مشکل پلاتو شهر دیر خبر داد و گفت: اعتباراتی از محل شورای راهبردی پتروشیمی‌ها برای آماده‌سازی پلاتو و سالن نفت اختصاص یافته و پس از آن، تالار فرهنگ تکمیل خواهد شد.

فرماندار دیر از اقدام پسندیده شهرداری و شورا در نامگذاری کتابخانه جدید شهر به نام «نجیرم» تقدیر کرد و این اقدام را نمادی از زنده نگه داشتن تاریخ دانست.