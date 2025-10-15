  1. هنر
  2. تئاتر
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

آغاز اجرای «ستاره سهیل» از ۴ آبان در لبخند

نمایش «ستاره سهیل» به کارگردانی سهیل ملکی از ۴ آبان در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، نمایش «ستاره سهیل» به نویسندگی و کارگردانی سهیل ملکی از چهارم آبان هر شب ساعت ۱۸ در سالن ۲ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

لبخند بدیعی، سهیل ساعی و یاسمن گرکانی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«ستاره سهیل» بازگوکننده روایتی عاشقانه در یک بیمارستان است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: نرسیده به جاده عجیب کجور و کندلوس، حتی کمانچه کلهر هم، دَردِی را دوا نکرد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز: النا صفری، منشی صحنه: محیا معدن نژاد فرد، مدیر صحنه: حسین اشتهاردی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح لوگو تایپ: محمد رحیم نواز، طراح پوستر و بروشور: علی غفاری، طراحی و ساخت ویدئو و مواد تبلیغات مجازی: سروش شجری، مدیر روابط عمومی، رسانه و تبلیغات: نگار امیری و عکاس: امیر نعیمیان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه مجموعه تئاتر لبخند مراجعه کنند.

آروین موذن زاده

