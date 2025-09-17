«ستاره‌ سهیل» روی صحنه تماشاخانه لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، سهیل ملکی، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر به زودی نمایشنامه «ستاره سُهیل» تازهترین متن نمایشی خود را در تماشاخانه لبخند روی صحنه میبرد.
«ستاره سهیل» بازگوکننده روایتی عاشقانه در یک بیمارستان است.
نمایش «ابرها» و «اعترافاتی درباره زنان» از تجربههای پیشین این هنرمند در عرصه کارگردانی است.
ملکی، سابقه بازی در آثار نمایشی چون «تئاتر سعدی، تئاتر سیودو»، «سگک»، «تختی در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیک»، «چشم به راه میرغضب» و «پروین» را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
این هنرمند به واسطه نگارش نمایشنامه «هاگیرواگیر» نامزد سومین جشنواره تئاتر حافظ و تندیس علی معلم شد. همچنین نمایشنامه «هیچوپوچ» به نویسندگی وی به عنوان نمایشنامه برگزیده چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شد.
نمایشنامه «ستاره سهیل» دیگر اثر نمایشی به قلم سهیل ملکی است که با گارگردانی وی و با حضور جمعی از بازیگران تئاتر روی صحنه میرود.
گروه بازیگران این نمایش به زودی معرفی میشوند.
