به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «شکستن امواج» نوشته ارژنگ طالبی نژاد و کارگردانی مجتبی جدی، از هفته اول آبان و از ساعت ۲۱ در سالن شماره ۳ مجموعه لبخند روی صحنه می‌رود.

«شکستن امواج» بازخوانی نمایشنامه «قبیله‌ها» اثر نینا رین است که این بازخوانی توسط ارژنگ طالبی‌نژاد انجام گرفته است.

داستان نمایش درباره خانواده‌ای است که یک دختر ناشنوا دارد که با ورود دوست او همه چیز تغییر می‌کند.

مجتبی جدی پیش از این در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ نمایش «امان» را در تئاتر هامون و سپس در تماشاخانه هما روی صحنه برده بود.

اطلاعات تکمیلی از جمله معرفی بازیگران و عوامل نمایش «شکستن امواج»، به‌زودی منتشر می‌شود.

همچنین پیش‌فروش بلیت‌های این اثر به‌زودی از طریق سامانه تیوال آغاز می‌شود.

عکس از یاسمین یوسفی‌راد است.