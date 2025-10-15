آرش میراسماعیلی: می توانیم آینده روشنی برای جودو رقم بزنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی در دیدار با دکتر محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، با تشریح برنامههای توسعهای فدراسیون، خواستار حمایت و همراهی مسئولان استانی در مسیر رشد و اعتلای جودو شد.
رئیس فدراسیون جودو ضمن قدردانی از توجه استاندار کرمان به این رشته، گفت: «استان کرمان از ظرفیتهای بالایی در زمینه استعدادهای ورزشی برخوردار است و میتواند به یکی از قطبهای اصلی جودوی کشور تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساختها، تجهیز سالنها و فراهم کردن امکانات لازم از جمله خانه جودو و تاتامی است.»
رئیس فدراسیون جودو با اشاره به اقدامات انجامشده در سال جاری افزود: «در ششماهه نخست امسال ۴۵ تخته تاتامی در میان استانها توزیع شده و تا پایان سال نیز ۱۰۰ تخته دیگر در اختیار هیئتهای استانی قرار خواهد گرفت. این روند با هدف گسترش عدالت ورزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای ورزشکاران سراسر کشور در حال پیگیری است.»
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تربیت تیمهای پایه و کشف استعدادهای نوظهور اظهار داشت: «با برنامهریزی دقیق، همکاری هیئتهای استانی و حمایت دولت، میتوان آیندهای روشن برای جودوی ایران رقم زد. استان کرمان بهویژه در بخش پایه و استعدادهای نوجوان پتانسیل بالایی دارد که با تأمین امکانات مناسب، میتواند به روزهای درخشان خود بازگردد.»
در این دیدار، استاندار کرمان نیز ضمن استقبال از برنامههای توسعهای فدراسیون، حمایت خود را از گسترش ورزش جودو در استان اعلام کرد.
دکتر فداکار با بیان اینکه نگاه دولت به ورزش، نگاهی زیرساختی و حمایتی است، گفت: «ورزش علاوه بر سلامت جسم و روح، نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت هویت جوانان دارد. ما نیز در استان کرمان تلاش میکنیم تا با فراهم کردن امکانات لازم، زمینه رشد و شکوفایی ورزشکاران را مهیا کنیم.»
در پایان این نشست، استاندار کرمان وعده داد با توجه به نیاز کارشناسیشده هیئت جودو استان، ۶ تخته تاتامی جدید برای هیات جودو کرمان تهیه و در اختیار این رشته قرار گیرد.
