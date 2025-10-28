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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

کاپیتان جودو ایران: در بازیهای کشورهای اسلامی بهترین نتایج را می‌گیریم

کاپیتان جودو ایران: در بازیهای کشورهای اسلامی بهترین نتایج را می‌گیریم

ملی‌پوش جودو ایران با تاکید بر این که بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم ملی فراهم شده است گفت: تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا در بازیهای کشورهای اسلامی بهترین نتایج را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمودی کاپیتان تیم ملی جودو ایران در وزن ۶۶ - کیلوگرم با اشاره به وضعیت این تیم برای حضور در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی گفت: با حضور رشاد ممدوف به عنوان سرمربی، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته ایم و کاملا آماده هستیم.

وی به تاثیر حضور این سرمربی باتجربه در راس تیم ملی جودو اشاره کرد و گفت: رشاد ممدوف یکی از بهترین مربیان جهان است که از زمان حضورش در تیم ملی توانسته با انتقال تجربیاتش کمک زیادی به ما کند و سطح فنی ملی پوشان را بالا ببرد.

محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت تیم ملی خوب است و برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی به آمادگی خوبی رسیده ایم. امیدوارم در فاصله باقی مانده تا این بازیها به اوج آمادگی برسیم و بتوانیم بهترین نتایج را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاوریم.

کاپیتان تیم ملی جودو ایران با ابراز رضایت از توجه فدراسیون به تیم ملی و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ملی پوشان گفت: با حمایت هایی که از سوی فدراسیون صورت گرفته است ورزشکاران از انگیزه بالایی برخوردار شده اند و تلاش خواهند کرد بهترین عملکرد را داشته باشند. تمرکزمان روی بازیهای کشورهای اسلامی است و امیدوارم بتوانیم با دست پر به کشور برگردیم.

کد مطلب 6636941

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      از این شعارها سالهای گذشته زیاد شنیدیم

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