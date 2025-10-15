سران، بازیچه شیطان

به گزارش خبرگزاری مهر، خراسان نوشت: ترامپ در شرم الشیخ مصر و در جریان نشست صلح غزه، همه کار کرد؛ روی جایگاه ایستاد و سران کشورها یک به یک برای عرض ادب نزد او رفتند، نخست وزیر انگلیس را رسماً دست انداخت. نخست وزیر کانادا را مسخره کرد و گفت، خوب شد تو را فرماندار، خطاب نکردم. به نخست وزیر ایتالیا خانم جورجیا ملونی گفت، تو زن زیبایی هستی به طوری که برخی رسانه‌ها رفتار ترامپ را یک واکنش جنسی خواندند.

ترامپ همچنین به اردوغان گفت، به همسر زیبایت سلام برسان. وقتی نماینده کشور امارات نزد ترامپ رفت، ترامپ که گویی او را پول دیده بود، گفت: «پول، پول، پول بی نهایت…» به نخست وزیر عراق هم طعنه زد که نفت زیاد دارید و نمی‌دانید با آن چه کنید...



ماجرای شرم الشیخ

اما شرم الشیخ کجاست و ماجرای نشست صلح غزه در شرم الشیخ چیست؟

شهر ساحلی شرم الشیخ مصر که خاستگاه برگزاری اجلاسیه های مهم جهانی است، دوشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) موعد و سرفصلی تاریخی برای به تمسخر گرفتن رهبران کشورهای حاضر در نشست صلح غزه شد؛ بی شک کارگردان این بازی مضحک نیز کسی نبود جز رئیس جمهور آمریکا. رسانه‌های مهم جهان همچون دیلی میل انگلیس و فوربس آمریکا، نحوه مواجهه ترامپ با سران کشورهای حاضر در مراسم را بازتاب دادند و این رسانه‌ها واکنش‌های مردم و کاربران در فضای مجازی به ویژه انگلیسی‌ها که نخست وزیرشان مضحکه ترامپ شد، گزارش کردند.

مثلاً با موضوع صلح غزه

نشست شرم الشیخ با حضور سران ۲۰ کشور پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم غزه به میزبانی نخست وزیر مصر دوشنبه ۲۱ مهر برگزار شد که برخی سران در این نشست به بیان دیدگاه‌هایشان در این باره پرداختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند.

از برخی شماها خوشم نمی‌آید

از جمله صحبت‌های ترامپ که بسیار مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت، توهین ترامپ به سران ۲۰ کشور عربی و اروپایی حاضر در نشست شرم الشیخ بود که «از بعضی از شما خوشم نمی‌آید ولی نمی‌گویم!»



ترامپ ۲ ساعت با تاخیر به شرم الشیخ رسید

رفتار از بالا به پایین ترامپ نسبت به سران شرم الشیخ از همان ابتدا و با تاخیر دو ساعته اش در شرم الشیخ آغاز شد. گاردین در این باره نوشت: «ترامپ به عنوان میزبان اجلاسیه، بدون این که بابت تاخیر دو ساعته اش عذرخواهی کند در نشست شرم الشیخ حاضر شد و حتماً قبل از سوار شدن به پرواز خود از تل‌آویو، در پارلمان اسرائیل به این فکر می‌کرد که نکند مهمانان ثروتمندش قبل از حضور او شرم الشیخ را ترک کنند و فقط دو کشور فقیر برایش باقی بماند.»

واکنش دیلی میل به تمسخر نخست وزیر انگلیس

رسانه مهم و پرمخاطب دیلی میل انگلیس که ظاهراً از تحقیر نخست وزیر کشورش ناراحت بود، روز گذشته در گزارشی نوشت: ترامپ در میان صحبت‌هایش صدا زد: «بریتانیا کجاست؟» استارمر نخست وزیر انگلیس که تصور کرد ترامپ او را برای صحبت پشت تریبون دعوت کرده، جلو آمد اما ترامپ به او بی توجهی کرد و او مجبور شد به جایش برگردد و در تمام زمان حضورش آن جا، انگار خجالت زده بود. دیلی میل از واکنش کاربران در فضای مجازی نوشت: «لعنتی. ترامپ همین الان استارمر را به صحنه دعوت کرد و اجازه داد فکر کند که او را برای سخنرانی دعوت می‌کند، اما او را پس زد و به عقب فرستاد!» و به نقل از یک کاربر دیگر نوشت: «چقدر عجیب بود که ترامپ چطور استارمر را در یک صحنه جهانی تحقیر کرد…»

واقعاً زیبا هستی!

اما ماجرای ترامپ و رفتارهای عجیب او با سران تمامی نداشت. گاردین نوشت: یکی دیگر از کسانی که مورد توجه ترامپ قرار گرفت، جورجیا ملونی، تنها زنی بود که در یک رویداد کاملاً مردانه شرکت کرده بود. ترامپ رو به نخست وزیر ایتالیا کرد و گفت: «در ایالات متحده، نگاه‌ها به شما چندان مثبت نیست اما من ریسک می‌کنم و به شما می گویم زیبا هستید، اشکالی ندارد؟ چون واقعاً زیبا هستید.»

این قدر سیگار نکشید

روایت گاردین ادامه داد: «این تعریف و تمجید بی‌مورد در تضاد با خوش و بش قبلی ملونی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بود که به او گفته بود «عالی به نظر می‌رسید» و سپس اضافه کرد: «اما نباید این قدر سیگار بکشی.»

من تنها کسی هستم که مهم هستم!

ترامپ در لابه لای صحبت‌هایش برای این که حرص سران اروپایی را درآورد از نخست وزیر مجارستان که رابطه خوبی با اتحادیه اروپا ندارد، تمجید کرد. او گفت: «ویکتور (نخست وزیر مجارستان) را دوست دارم.» او همچنین گفت: «می‌دانم خیلی‌ها با من موافق نیستند، اما من تنها کسی هستم که اهمیت دارد.»



شهباز شریف هم در امان نماند

در گزارش اتفاقات و فرامتن نشست شرم الشیخ، نشریه مشهور آمریکایی از نحوه برخورد ترامپ با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم نوشت: ترامپ در حالی که شریف پشت سرش ایستاده بود، پرسید: «نخست وزیر پاکستان، شریف است اما باید بگویم، فیلد مارشال (فرمانده ارتش پاکستان) مورد علاقه من در پاکستان است که این جا نیست، اما نخست وزیر این جاست و شما قرار است به او سلام برسانید. کجا هستید؟»

خبرنگار بی بی سی و ایران

در روزهای منتهی به برگزاری نشست شرم الشیخ، موضوع حضور ایران در این اجلاس مورد بحث داغ رسانه‌ها و ناظران سیاسی بود که نهایتاً دعوت شرم الشیخ را نپذیرفت و تصمیم گرفت، خود را بازیچه شیطان نکند. بی شک در این باره، تحلیل‌های متعددی می‌توان ارائه کرد که شاید دیدگاه خبرنگار مطرح بی بی سی فارسی قابل تأمل باشد: «اجلاس صلح شرم‌الشیخ ترکیبی از مسابقات قدیمی ملکه زیبایی آمریکا بود که ترامپ در آن سخنرانی می‌کرد و بقیه، از سر چاپلوسی، مجیزش را می‌گفتند. اگر ایران تغییری در سیاست خارجی خود نداشت، حضور در چنین اجلاسی مایه تحقیرش می‌شد.»