امام جمعه گناوه: رشد علم و فناوری برای داشتن ایران قوی ضرورت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به ضرورت گسترش صلح، سازش و مهربانی در جامعه اظهار کرد: از وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه ۴۷ نهجالبلاغه که از آخرین سخنان آن حضرت در شب بیستویکم ماه رمضان است، سه توصیه مهم تقوای الهی، نظم در امور و اصلاح ذاتالبین میان مسلمانان برای همه نسلها بیان شده است.
وی افزود: قرآن کریم نیز تأکید دارد اگر میان دو گروه از مسلمانان نزاعی درگیرد، آنان را اصلاح کنید، اصلاح ذاتالبین از نگاه امیرالمؤمنین و پیامبر اسلام بالاتر از همه عبادتهای مستحبی است و جامعه ایمانی باید از کدورت، دشمنی و قهر دوری کند.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: باید مردم در اصلاح روابط و حل اختلافات میان افراد همکاری کنند تا حجم پروندهها در محاکم قضایی کاهش یابد.
مقاومت تعیین کننده آینده نبرد است
وی با گرامیداشت ۲۵ مهرماه اولین سالگرد شهادت شهید یحیی سنوار بیان کرد: امروز با افتخار و سربلندی یاد و مسیر این شهید را گرامی میداریم.
حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: فرمانده و قهرمان یحیی سنوار، شخصیتی که از جوانی مجاهد و ۲۳ در زندانهای رژیم کودک کش اسرائیل بود و بعد از آزادی از زندان مسیر آماده سازی، شناخت و برنامه ریزی را ادامه داد تا طلوع فجر هفتم اکتبر که رژیم اشغالگر را شکست داد و ساختار کنونی آن لرزاند و افسانه ارتش آنها را در هم شکست.
وی تصریح کرد: امروز گرچه مجاهدان مقاومت حضور ندارند اما روح آنها در محور و کالبد مقاومت جان دیگری بخشیده است و پیروزی حماس در تبادل اسرا نشان داد که مقاومت با وجود دو سال حملات همه جانبه تعیین کننده آینده این نبرد است و این همان دستاورد بزرگ عملیات طوفان الاقصی و معمار بزرگ این عملیات یعنی یحیی سنوار است.
توجه به نخبگان و جوانان برای قوی شدن کشور
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از خطبه نماز بیان کرد: رشد علم و فناوری برای داشتن ایران قوی بر اساس منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب ضررت و نیاز امروز جامعه ما است و است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن در همه ابعاد نظامی علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی است، افزود: قوی شدن نیازمند مولفههایی است و یکی از مولفههای مهم این است که باید جوانان و استعدادهای درخشان و ظرفیت بی بدیل الهی که خداوند به نخبگان ما عنایت فرموده است که به عنوان حاملان این قدرت قوی شدن هستند، را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: همچنین شرکتهای دانش بنیان میتوانند به عنوان یک پایگاه تمدن سازی محسوب شوند تا بتونیم از این نخبگان و استعدادهای الهی در راه قوی شدن ایران اسلامی اسفاده کرد که قطعاً اگر این زمینهها برای نخبگان و قوی شدن ایران صورت نگیرد فرصت بزرگی را از دست خواهیم داد و فرار مغزها و مهاجرت امید صورت میگیرد.
نشست شرم الشیخ صحنه تحقیر سران شرکت کننده
امام جمعه گناوه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و اجلاس صلح غزه در شرمالشیخ اشاره کرد و گفت: آنچه در ظاهر با عنوان صلح و آتشبس مطرح شد، در واقع صحنهای برای تحقیر سران کشورهای حاضر در این نشست بود.
حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان علیرغم دعوت برای حضور در این نشست، با اقتدار در آن شرکت نکردند و این تصمیم، نشانه عزت و استقلال ایران اسلامی است.
وی گفت: آنها به دنبال آتش بس و صلح و سازش نیستند بلکه به دلیل شکست خوردن و دست نیافتن به اهداف خود، این نمایش را برگزار و تمام سران کشورها و رؤسای جمهوری که حضور پیدا کردند را تحقیر کردند.
آمریکا به دنبال ایران هراسی در منطقه
وی تأکید کرد: آمریکا با سیاست ایرانهراسی درصدد سلطه نظامی و امنیتی و جاسوسی در منطقه و رونق بازار فروش تسلیحات خود است.
امام جمعه گناوه گفت: اعزام نیروهای نظامی به منطقه برای تسلط کامل بر منابع انرژی کشورهای همسایه ایران، انحراف افکار عمومی کشورهای عرب منطقه از جنگ اعراب و اسرائیل و شکل دادن مفهوم جنگ اعراب ایران با ایجاد ناتوی عربی، ایجاد اختلاف و تفرقه و دشمنی بین کشورهای منطقه، صیانت از رژیم صهیونیستی در برابر گفتمان جبهه مقاومت از اهداف آمریکاییها است.
وی با اشاره به تکرار دروغ مذاکره و توافق توسط آمریکا ادامه داد: در همین سخنرانی اخیر ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی و در شرم الشیخ ترامپ معاهده برجام را فاجعه بار دانست و خروج از آن گفت من که از برجام خارج شدم مایه افتخار من بود ولی از یک طرف مزورانه با اعلام آمادگی برای دوستی با ایران بر تمایل خود برای رسیدن به یک توافق صلح تاکید کرد در حالی که در حین مذاکرات به کشور ما در جنگ دوازده روزه حمله کردند.
پبش شرطهای مضحک و غیرقابل پذیرش
وی گفت: پیش شرطهایی از سوی آمریکا مانند توقف برنامه هستهای، قطع حمایت از محور مقاومت و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، مضحک و غیرقابلپذیرش است و ترامپ در اظهارات سخیفانه خود به دنبال این است که بتواند چیزی که به دنبال آن بودند و نتوانستند به آن برسند، دست یابند.
وی گفت: نمایشی که در شرم الشیخ ایجاد شد و این تمسخرها و تحلیلها برای همه درس عبرت شد که هرگز به این دشمنان اعتمادی نیست.
خطیب جمعه گناوه در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ما اهل مذاکره هستیم اما به تعبیر فرمایش رهبری «هیچ ملت با شرفی، مذاکره همراه با تهدید را نمیپذیرد» و عزت و اقتدار ملت ایران در سایه رهبری معظم انقلاب پایدار خواهد ماند.
