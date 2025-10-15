اجرای کنسرت روایی «کبیر» از نیمه آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، کنسرت روایی «کبیر» با آهنگسازی و خوانندگی حسام آرین و بازی زهرا سزاوار در نقش «ایران»، روایتی موسیقایی و الهام گرفته شده از تاریخ ایران و قهرمانان این سرزمین است که به همت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره از نیمه اول آبان در تهران روی صحنه می‌رود.

همچنین از پوستر این اثر موسیقایی و نمایشی با طراحی فرشته زیدی نیز هم‌زمان با نزدیک شدن به آغاز اجراهای «کبیر» رونمایی شد.

این کنسرت روایی با اجرای ارکستری به رهبری احمد مقدسی‌زاده و همراه با بیش از ۷۰ هنرمند اجرا می‌شود که بخش نویسندگی متن نمایشی آن را عاطفه سامقانی برعهده داشته است.

«کبیر» سومین اثر روایی حسام آرین پس از کنسرت‌های «وداع»، «عاشقانه» و «واله» است که خود آرین سرودن اشعار آن را نیز برعهده داشته و برای اولین بار روی صحنه می‌رود.

اطلاعات بلیت فروشی این کنسرت روایی از فردا پنجشنبه ۲۴ مهر در سایت تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.