  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

شنیدن یک روایت موسیقایی از تاریخ در یک کنسرت ویژه

شنیدن یک روایت موسیقایی از تاریخ در یک کنسرت ویژه

کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی از تاریخ ایران در دوره‌های مختلف، به زودی در تهران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی و الهام گرفته شده از تاریخ ایران و قهرمانان این سرزمین است که با آهنگسازی و خوانندگی حسام آرین و به همت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره به زودی اجرای خود را در تهران آغاز می‌کند.

این کنسرت روایی با اجرای ارکستری به رهبری احمد مقدسی‌زاده و همراه با بیش از ۷۰ هنرمند اجرا می‌شود.

«کبیر» سومین اثر روایی حسام آرین پس از کنسرت‌های «وداع»، «عاشقانه» و «واله» است که سرودن اشعار آن را نیز برعهده داشته و برای اولین بار روی صحنه می‌رود.

اطلاعات تکمیلی این پروژه موسیقایی و معرفی بازیگر آن به زودی اعلام می‌شود و هم‌زمان با اولین خبر لوگوتایپ «کبیر» با طراحی فرشته زیدی منتشر شد.

کد خبر 6611961
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها