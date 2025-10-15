  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

اختصاصی

میدری: ردیف‌های دیگر حداقل مزد به جای حق مسکن کارگری افزایش داشته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد برای ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد بود و باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر افزایش پیدا کند.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری، در بیش از دو سال گذشته گفت: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخش‌های دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران افزود: سیاست ما بیشتر بر آن است که در بحث گسترش مسکن کارگری اقدام کنیم و شورای عالی کار باید در خصوص افزایش حق مسکن کارگری، اقدام کند. از سویی افزایش حداقل مزد برای ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد بود و همین امر باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر افزایش پیدا کند.

کد خبر 6623588
رامین عبداله شاهی

