به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت، با حضور جمع خبرنگاران گفت: یک عزیزی که خیلی فعال بوده و جوان خوش سابقه‌ای است، هم در حوزه هنر و موسیقی و هم در حوزه مسائل دانشگاهی دارای تجربه است، حکمی برای وی به عنوان مشاور صادر کردم. در اصل می‌خواستم یک شروعی باشد. مشاهده کنیم جامعه چه واکنشی از خود نسبت به این موضوع نشان می‌دهد. می‌خواستم ببینیم تماشاگران چه عکس العملی از خود نشان خواهند داد. برای من خیلی جالب بود. عکس العمل ها فوق العاده بود. من به جامعه جوان کشور تبریک می گویم.

وی افزود: تمام کسانی که بنده را مورد نقد قرار دادند، از همه ممنون هستم که به اصل این موضوع توجه کردند. اصل این موضوع بالاتر از این بود که من مورد نقد قرار بگیرم. ما هر کسی را انتخاب کنیم، تعدادی درباره آن صحبت خواهند کرد. مهم‌تر از این صحبت‌ها توجه و حساسیت جوانان و فعالان رسانه‌ای و روشنفکران ما به اصل این موضوع بود که یک فردی پیدا شده است در این شرایطی که هیچ کس به فکر نسل زد نیست، یک حکمی به عنوان مشاور به نسل زد داده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، خاطر نشان کرد: این حکم باعث شد هفته بعدی ۱۵ نفر از بهترین عزیزان از دانشگاه‌های مختلف که نسل زد هستند اعلام آمادگی کردند. ما اکنون ۱۰۰ ها نفر داوطلب داریم که اعلام آمادگی کردند تا در این حوزه فعالیت کنند. تصور اولیه مسئولان ما این بود که ادبیات و رفتار نسل زِد با حکومت و دولت سنخیت ندارد اما امروز تعداد زیادی از این عزیزان آماده هستند تا توانایی خود را نشان دهند.

وی افزود: بنده با دقت صحبت‌های ۱۵ نفری که در جلسه دوم ما بودند، گوش کردم. ان شاءالله تعداد اینها روبه افزایش است. در قالب کمیته‌ها و تخصص‌های مختلف فعال خواهد شد. ما تسهیل کننده کار هستیم. کار دست خودشان است. برنامه ریزی و وقت جلسات در دست خودشان است. ما درواقع مشاور آنان در حل مسائل هستیم. این بشارت را می‌دهم که این داستان خیلی ادامه پیدا خواهد کرد. اینها علاقمند هستند هر کاری می‌توانند برای ایران انجام دهند. ما نیز به آنها کمک خواهیم کرد.