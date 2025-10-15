وزیر ارتباطات: ماهواره هدهد هک نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص شائبه هک شدن ماهواره هدهد قبل از جنگ ۱۲ روزه، گفت: این موضوع و اینکه مداخلاتی خارج از روال معمول وجود داشته است را تأیید نمیکنیم.
وی افزود: جنس پرتابهایی که ما داریم دو نوع خواهد بود که یکی پرتابهای تحقیقاتی و زیرمداری است و دومی پرتابها از نوع عملیاتی است.
هاشمی اظهار کرد: در بحث تحقیقاتی کار ما این است که به لحاظ فنی بتوانیم متناسب با ارزیابیهایی که داریم برای نسخههای بعدی پرتابها، آنها را به روز رسانی کرده و تغییرات لازم را بر روی آنها انجام دهیم.
در حال تکمیل
