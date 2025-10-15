روایت معاون نخست وزیر روسیه از رایزنی جولانی در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه امرزو چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: سوریه نیاز به بازسازی زیرساختهای خود دارد و روسیه در این زمینه میتواند از آن حمایت کند. مسکو و دمشق توافق کردند که در آینده نزدیک نشست کمیسیون بین دولتی برگزار کنند.
معاون نخست وزیر روسیه ادامه داد: طرفین در مورد همکاری در زمینههای مختلف از جمله گردشگری گفتگو کردند. مسکو آماده است تا به کار در میادین نفتی سوریه ادامه دهد. پوتین و الشرع (جولانی) درباره پروژههای مشخصی در زمینه مشارکت روسیه در حوزه انرژی و حمل و نقل گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، اکساندر نواک، در خصوص تعاملات میان مسکو و دهلی نو نیز گفت: هند عمدتاً بهای نفت روسیه را به روبل پرداخت میکند؛ با این حال پرداخت هزینه نفت روسیه به یوان را نیز آغاز کرده است، اما درصد آن فعلاً کم است.
این در حالیست که محمد الجولانی رئیس شورشیان حاکم بر سوریه امروز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: روسیه و سوریه دهه هاست که روابط ویژهای دارند؛ روابط آنها همواره دوستانه بوده است. مسکو آماده است تا از طریق وزارت خارجه، رایزنیهای منظمی با دمشق داشته باشد. انتخابات پارلمانی در سوریه یک موفقیت بزرگ بود؛ این امر روابط بین همه نیروهای سیاسی را تقویت خواهد کرد. از دیدار با شما در مسکو خرسندم.
نظر شما