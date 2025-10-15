  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

محورهای دیدار پوتین و جولانی در مسکو+ فیلم

رئیس جمهور روسیه در دیدار با جولانی گفت: مسکو آماده است تا از طریق وزارت خارجه، رایزنی‌های منظمی با دمشق داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، محمد الجولانی رئیس شورشیان حاکم بر سوریه امروز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: روسیه و سوریه دهه هاست که روابط ویژه‌ای دارند؛ روابط آنها همواره دوستانه بوده است. مسکو آماده است تا از طریق وزارت خارجه، رایزنی‌های منظمی با دمشق داشته باشد.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار ادامه داد: انتخابات پارلمانی در سوریه یک موفقیت بزرگ بود؛ این امر روابط بین همه نیروهای سیاسی را تقویت خواهد کرد. از دیدار با شما در مسکو خرسندم.

از سوی دیگر جولانی گفت: سوریه سعی خواهد کرد روابط خود با روسیه را از نو تنظیم کند، مسئله اصلی ثبات در کشور و منطقه است. پل‌های همکاری جدی از جمله همکاری‌های مادی بین روسیه و سوریه، دو کشور را به هم پیوند می‌دهد. از شما (پوتین) به خاطر استقبال و پذیرایی در مسکو تشکر می‌کنم.

