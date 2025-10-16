۴ کشته و ۹ زخمی درپی انفجار در مسیر اتوبوس نیروهای جولانی در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، به گفته یک منبع در وزارت انرژی سوریه، در پی وقوع انفجار در نزدیکی اتوبوس نیروهای وابسته به رژیم جولانی در جاده بین دیرالزور-المیادین، تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند.
به نوشته رسانههای سوریه، در این انفجار که منشاء آن بمب کنار جادهای اعلام شده است، چهار نفر از نیروهای وابسته به رژیم ابومحمد الجولانی (احمد الشرع)، سرکرده شورشیان حاکم بر دمشق کشته شدند. دیدهبان حقوق بشر روسیه اعلام کرد که در این انفجار همچنین دست کم ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند و احتمال افزایش کشتهها وجود دارد.
نظر شما