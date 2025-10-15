دستور استاندار برای جلوگیری ازتصرف غیرقانونی زمین های ورزشی علوی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از فعالان اجتماعی کوی علوی اهواز با اشاره به پیگیری دغدغه‌های آنان از احیای فوری زمین‌های ورزشی این محله خبر داد.

وی با اعلام این که دستور فوری دیوارکشی چهار زمین فوتبال محله علوی را صادر کرده‌ام، افزود: پس از تأمین امنیت فیزیکی، تأمین خط آب مورد نیاز برای آبیاری و تأسیسات این زمین‌ها نیز به شرکت آب و فاضلاب استان ابلاغ شده است.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به ضرورت روشنایی و امنیت در شب، تأکید کرد: شرکت برق منطقه‌ای نیز موظف شده است تا نسبت به برق‌رسانی و نصب روشنایی این مجموعه ورزشی اقدام فوری به عمل آورد.

موالی‌زاده با اشاره به جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، یک اقدام اساسی دیگر را نیز اعلام و تصریح کرد: برای حفاظت تمام‌وقت از این سرمایه عمومی، استقرار نیروی انتظامی در این منطقه از فردا (پنجشنبه ۲۴ مهرماه) آغاز خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هدف نهایی این اقدامات گفت: دستور داده‌ام تا زیرساخت‌های لازم فوراً آماده شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این زمین‌ها به شکل مطلوب و استاندارد در اختیار مردم فوتبالدوست و تیم‌های محلی قرار گیرد.