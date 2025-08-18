تولید ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی در خوزستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز دوشنبه در پایان نشست مدیریت شبکه برق استان اظهار کرد: در حال حاضر تولید ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی در دستور کار قرار گرفته اما روند اجرای پروژهها در برخی نقاط مطلوب نیست و دستگاههایی که مسئولیت این طرحها را پذیرفتهاند هنوز کار را به نتیجه نرساندهاند.
وی این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و از دستگاههای مربوطه خواست هرچه سریعتر برای تکمیل این طرحها اقدام کنند تا استان بتواند از این ظرفیت به شکل عملیاتی بهرهمند شود.
موالیزاده افزود: در کنار این پروژهها، یک سرمایهگذار برای اجرای طرحی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات اعلام آمادگی کرده و مذاکرات لازم در این زمینه صورت گرفته است. این طرح میتواند بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای خورشیدی استان آغازگر جهشی تازه در حوزه انرژیهای پاک باشد.
استاندار خوزستان همچنین تصریح کرد: افزون بر طرحهای در دست اجرا، ظرفیت احداث نیروگاههایی با توان تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدی نیز در استان وجود دارد و در صورت پیگیری و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، این توان به چرخه تولید برق خوزستان اضافه خواهد شد.
موالیزاده بیان کرد: تصمیماتی اتخاذ شده تا ادارات، مدارس، پادگانها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به نصب پنلهای خورشیدی شوند و بخشی از نیاز برق مصرفی خود را تأمین کنند. این اقدام علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، موجب افزایش فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در میان مردم نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز بخش برق مشاع آپارتمانها مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است متقاضیان پایانکار ساختمانی، با نصب پنلهای خورشیدی بخشی از برق مورد نیاز این فضاها را تأمین کنند. این سیاست میتواند نقطهعطفی در مدیریت مصرف برق شهری و کاهش هزینههای خانوارها باشد.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: پیگیریهای لازم برای احداث یک شهرک پنلهای خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته و زمین مناسب آن آمادهسازی شده است. موقعیت جغرافیایی این شهرک به گونهای است که میتواند بهعنوان قطب تولید انرژی خورشیدی در خوزستان عمل کرده و زمینه اشتغال و سرمایهگذاری قابل توجهی را در منطقه ایجاد کند.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیتهای تولید برق از نیروگاههای برقآبی و فسیلی، توسعه انرژی خورشیدی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. خوزستان باید از ظرفیت تابش آفتاب و شرایط اقلیمی خود برای تولید پایدار برق استفاده کند و این مأموریت نیازمند عزم مشترک همه دستگاههاست.
موالیزاده یادآور شد: در حال حاضر پنلهای نسل جدیدی وارد بازار شدهاند که حتی در مناطق دارای گردوغبار و شرایط نامناسب تابش نیز کارایی مناسبی دارند. به کمک این فناوریها میتوان محدودیتهای ناشی از شرایط اقلیمی استان را برطرف کرد و روند توسعه انرژی خورشیدی را با شتاب بیشتری پیش برد.
استاندار خوزستان گفت: تلاش ما این است که همه دستگاهها را به میدان بیاوریم تا موضوع توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در استان خوزستان بهطور جدی دنبال شود و شاهد تحولات اساسی در تأمین انرژی پایدار استان باشیم.
