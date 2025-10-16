ورود دیرهنگام عربستان به رقابت اسکار ۲۰۲۶؛ شمار رقبا به ۹۰ کشور رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازورایتی، فیلم جاده‌ای «هجرت» ساخته شهاد امین فیلمساز سعودی که بر پیوند شکل گرفته بین نسل‌های مختلف زنان سعودی در طول سفری در صحرا تمرکز دارد، به عنوان نامزد عربستان سعودی برای رقابت در بخش بین‌المللی اسکار انتخاب شده است.

«هجرت» دومین فیلم بلند امین است و اولین فیلم او که اثری فمینیستی با عنوان «مقیاس‌ها» بود نیز در سال ۲۰۲۰ نامزد این کشور در اسکار شد.

این فیلم که بیش از ۵۵ روز در ۸ شهر عربستان سعودی شامل طائف، جده، مدینه، وادی الفرع، العلا، تبوک، نئوم و ضبا فیلمبرداری شده، داستان خود را در پس‌زمینه حج روایت می‌کند. بخش مهمی از فیلم «هجرت» در منطقه‌ای وسیع و بیابانی فیلمبرداری شده است.

این فیلم که اولین بار در ماه سپتامبر در بخش ویژه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و نقدهای خوبی به دست آورد، درباره جنا ۱۲ ساله است که برای انجام حج، همراه مادربزرگ سختگیرش سیتی و خواهر سرکش ۱۸ ساله‌اش سارا، سفری را به سمت مکه آغاز می‌کند. اما قبل از رسیدن به مقصد، سارا ناپدید می‌شود و جنا و سیتی را به جستجویی پرتنش وامی‌دارد.

فیلم «هجرت» با بازیگرانی از عربستان سعودی ساخته شده و خیریه نثمی در نقش سیتی، نواف الظفیری و لامار فادان در آن نقش آفرینی کرده‌اند.

امین در بیانیه‌ای از «هجرت» به عنوان یکی از چالش برانگیزترین پروژه‌های دوران حرفه‌ای خود یاد کرد و افزود: ما در مناطق دورافتاده فیلمبرداری کردیم زیرا به ضرورت بیان این داستان از زنان سعودی در طول نسل‌ها، که از قلب تاریخ ما به جهان روایت می‌شود، اعتقاد داشتیم.

«هجرت» محصول مشترک کمیسیون فیلم العلا عربستان سعودی، بنیاد جشنواره فیلم دریای سرخ، بیت امین پروداکشن، مرکز فیلم مستقل عراق و استودیوهای ایده‌پردازی است و ماه پیش جایزه NETPAC بهترین فیلم آسیایی را از آن خود کرد.

به گفته خبرگزاری عربستان سعودی این فیلم روز دوشنبه برای بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار انتخاب و معرفی شده است.

کمیسیون فیلم عربستان سعودی، از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت فرهنگ، از ۶۴ پروژه حمایت کرده و بیش از ۲۸۸ میلیون دلار هزینه کرده است.

در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۷.۵ میلیون بلیت سینما در سراسر عربستان سعودی فروخته شد و زیرساخت‌های سینمایی به ۶۴ مکان و ۶۳۰ پرده سینما گسترش یافت. اکنون ۶۵ شرکت تولید فیلم در عربستان فعالیت می‌کند.

شمار کشورهای حاضر در این دوره تاکنون به ۹۰ کشور رسیده، هرچند آکادمی اسکار هنوز فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره را منتشر نکرده و پس از زدن مهر تائید بر فهرست حاضران امسال، ۱۶ دسامبر اسامی ۱۵ فیلم منتخب در بخش فیلم‌های بلند بین‌المللی را اعلام خواهد کرد.