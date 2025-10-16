به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل نقشهبرداری هوایی و فضایی، سازمان نقشهبرداری کشور در اجرای وظایف قانونی خود و براساس بندهای (ب) و (و) ماده (۵) «برنامه توسعه ملی آمار کشور ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰» و همچنین مصوبات نخستین جلسه ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵، (موضوع بخشنامه ۵۴۳۸۱۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ اجرای پروژه «تهیه و تأمین نقشههای شهری مورد نیاز سرشماری نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵» را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرد.
برپایه این گزارش، این طرح با تکیه بر تجارب سازمان در تهیه نقشههای بزرگمقیاس شهری طی دهه ۱۳۸۰ و با هماهنگیهای صورت گرفته با نمایندگان مرکز آمار ایران و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، در حال تولید نقشههای سهبعدی و بهروز در مقیاس ۱:۲۰۰۰ از محدودههای به وسعت ۱.۵ میلیون هکتار از مناطق شهری کشور است.
این پروژه تاکنون در دو فاز اجرا شده است؛ فاز نخست شامل ۴۶ شهر و فاز دوم شامل ۱۳۰ شهر که در مجموع ۱۷۶ شهر از ۱۷ استان کشور را با راهبری سازمان نقشهبرداری کشور و مشارکت ۱۴ مشاور نقشهبرداری، نقشه پارسل و بلوک گردشی را تهیه کرده است.
نظر شما