به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی عصای سفید، روز گرامیداشت استقلال، اراده و روشنایی درون، جمعی از مسئولین تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به دیدار پیرغلام گرانقدر و بصیر دل و روشن دل جناب آقای نداف رفتند.

این دیدار صمیمی، تجلی‌گاه این حقیقت بود که چشم سر اگر بسته باشد، چشم دل راه را بهتر می‌بیند.

او که عمر گرانمایه خود را صرف خدمت به آستان سیدالشهداء (ع) کرده و به افتخار پیرغلامی نائل شده است، از نعمت دیدن این جهان خاکی محروم است، اما با نوای آسمانی و لحن عاشقانه‌اش، در دل‌های سوگوار، مجلسی از نور برپا می‌کند.

هر دم و بازدم او، آینه‌ای است که عشق بی‌شائبه به خاندان عصمت و طهارت را منعکس می‌سازد.

حجت الاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار کرد: دنیا تاریکی‌های فراوانی دارد و ما نیز به معنای واقعی کور دل هستیم چرا که راه حقیقت را به درستی تشخیص نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه نور حقیقی محبت حضرت علی بن ابیطالب (ع) و اولاد ایشان است، بیان کرد: اگر کسی این نور در دل او بود بینای واقعی است هر چند در ظاهر و در جسم نابینا باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امید است که این نور محبت در دل ما برای همیشه ماندگار باشد.