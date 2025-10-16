  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

ضرورت اقدامات جمعی و خلاق برای ترغیب دانش آموزان به نماز

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: اقدامات جمعی، هم افزا، خلاق و همراه با افزایش محبت خدا برای ترغیب دانش آموزان به نماز لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر پنج شنبه در کارگاه شیوه‌های دعوت به نماز، با تبیین پیام اخیر مقام معظم رهبری به سی و دومین اجلاس نماز، اظهار داشت: این پیام دارای چهار محور اصلی بوده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به محورهای «توجه به فلسفه نماز»، «نقش خانواده در ترویج نماز»، «اهمیت نماز جماعت» و «استفاده از هنر برای ترویج نماز»، بیان کرد: این رهنمودها نقشه راه جامعی برای همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه دغدغه مقام معظم رهبری درباره نماز بسیار عمیق و راهبردی است، افزود: متأسفانه در کشور ما گاهی تنها به نصب بنرهای تبلیغاتی اکتفا می‌شود، در حالی که باید محتوای پیام ایشان به طور جدی در زندگی و برنامه‌ها اجرا شود.

حجت‌الاسلام سالاری مکی بیان کرد: گاهی ما بیش از حد به قالب‌ها و شیوه‌های ظاهری می‌پردازیم، در حالی که اصل قضیه، ایجاد ارتباط معنوی بین مربی و دانش‌آموز است و اگر این ارتباط برقرار نشود، تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تجربه نشان داده که اگر با نسل جوان با زبان هنر و بر اساس آیات قرآن صحبت کنیم و خودمان به عنوان الگو عمل نماییم، تأثیر پیام نماز بسیار عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

وی با اشاره به معارف آیه ۳۷ سوره ابراهیم درباره چگونگی توسعه فرهنگ نماز، گفت: اقدامات جمعی، هم افزا، خلاق و همراه با افزایش محبت خدا برای ترغیب دانش آموزان به نماز لازم است.

