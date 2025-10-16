به گزارش خبرنگار مهر، در پی سفر یکروزه دکتر مسعود پزشکیان به اصفهان و پس از حضور در آئین تجلیل از خیرین مدرسهساز، جلسهای ویژه با محوریت بررسی مسائل راهبردی استان برگزار شد.
این نشست با شرکت رئیسجمهور، حاجی میرزایی رئیس دفتر، میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائمپناهی معاون اجرایی رئیسجمهور، استاندار اصفهان و اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی همراه بود و موضوعاتی از جنس بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و پیشرفت پروژههای عمرانی در دستور کار قرار گرفت.
بحران آب و فرونشست زمین در صدر مباحث دولت و نمایندگان
در ابتدای جلسه، کمآبی تاریخی اصفهان و تبعات گسترده آن به عنوان یکی از اصلیترین موضوعات مطرح شد.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت ماندگاری منابع طبیعی و احیای رودخانه زایندهرود، تأکید کرد که دولت در قبال بحرانهای زیستمحیطی استان بیتفاوت نخواهد بود و باید تصمیمهایی مبتنی بر عدالت منطقهای و استفاده از ظرفیت علمی کشور برای مدیریت پایدار منابع اتخاذ شود.
نمایندگان مردم نیز ضمن هشدار نسبت به تشدید پدیده فرونشست، بر ضرورت تدوین برنامههای فوری مشترک بین وزارت نیرو و استانداری تأکید کردند.
تسریع در پروژه قطار سریعالسیر و کاهش آلودگی هوای کلانشهر اصفهان
در ادامه این نشست، موضوع قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان یکی از محورهای اصلی گفتوگو بود. فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر لزوم تخصیص اعتبارات و رفع موانع اجرایی این پروژه ملی تأکید کردند تا زمینه بهرهبرداری آن در کوتاهترین زمان فراهم شود.
همچنین بحران آلودگی هوای کلانشهر اصفهان و چالشهای زیستمحیطی مرتبط با فعالیتهای صنعتی در کانون توجه قرار گرفت و رئیسجمهور خواستار تدوین برنامه عملیاتی فراگیر برای کاهش آلایندهها و حفاظت از سلامت شهروندان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان با گوش سپردن به نظرات و دغدغههای استاندار و نمایندگان، بر اراده جدی دولت برای حل مشکلات تاریخی اصفهان تأکید کرد و گفت: مسیر پیشرفت این استان باید با اقدامات پایدار، هماهنگی ملی و تصمیمهای جسورانه همراه باشد تا اصفهان بتواند جایگاه شایسته خود را در توسعه کشور بازیابد.
نظر شما