به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلجی صبح سهشنبه در آئین اختتامیه چهاردهمین همایش ملی دانشآموزی داناب (طرح ملی نجات آب) با اشاره به مناظره جذاب دانشآموزان حاضر در این همایش اظهار کرد: در استان اصفهان، موضوع آب دیگر یک بحث تخصصی نیست؛ در خانهها، اتوبوس، تاکسی و همه مجالس، محور اصلی گفتگو است.
وی افزود: این سطح بالای آگاهی عمومی باعث شده مردم گاهی از مسئولان هم جلوتر باشند و هر اظهارنظری باید با پشتوانه کارشناسی قوی و حساسیت بالا بیان شود. در سال جاری بهویژه با شرایط بسیار سختی روبهرو بودیم که همه از آن مطلع هستند.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقهای اصفهان با انتقاد صریح از رویکرد یک راهکار برای همه نقاط کشور گفت: نمیتوان برای کشوری با این تنوع اقلیمی یک نسخه واحد پیچید. استانی داریم که در یک گوشهاش همزمان پیست اسکی فعال است و در گوشه دیگرش شنهای گرم کویر؛ این تفاوتها ایجاب میکند هر تصمیم با نگاه محلی و دقیق گرفته شود.
خلجی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر بخشی از اختیارات به استانداریها واگذار شده اما امید است همه استانها مانند اصفهان قانونمدار عمل کنند تا این واگذاری به ضد خود تبدیل نشود.
وی با اشاره چند نمونه از پیامدهای اجرای بیضابطه راهکارهای بهظاهر مفید افزود: کشت گلخانهای در اصل برای کاهش مصرف آب طراحی شده اما وقتی بدون برنامه و بدون توجه به ظرفیت آبخوان گسترش مییابد، برداشت از منابع زیرزمینی را از سه- چهار ماه فصلی به ۱۲ ماه سال میرساند و بازگشت آب کشاورزی را نیز تقریباً به صفر میرساند مانند منطقه تیران و کرون که نمونه بارز این موضوع است.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به چالشهای آبیاری تحت فشار نیز، خاطرنشان کرد: اگر بدون برنامه اجرا شود، تنها باعث توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید محصولاتی میشود که گاهی بازار مصرف ندارند.
خلجی ادامه داد طرح نهضت ملی مسکن نیز که قرار بود با بازسازی بافت فرسوده، بار جدیدی به منابع وارد نکند، در بسیاری از نقاط استان به ساختوساز در اراضی جدید و بارگذاری جمعیتی تازه منجر شده و فشار بیشتری بر منابع محدود آب تحمیل میکند.
مدیر دفتر حفاظت منابع آب اصفهان ابراز کرد: بیش از ۸۰ درصد مصرف آب استان، با وجود اختلاف نظر جزئی با جهاد کشاورزی، در بخش کشاورزی است؛ بنابراین از سال جاری و سالهای آینده، تمرکز ویژه طرح دانشآموزی داناب را بر مدارس روستایی و مناطق کشاورزیمحور خواهیم گذاشت تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
خلجی اضافه کرد: البته شرایط آنقدر بحرانی است که حتی صرفهجویی در همان بخش اندک مصرف شرب خانگی نیز بسیار تعیینکننده است.
وی دانشآموزان حاضر در طرح داناب را آیندهسازان واقعی استان خواند و اظهار کرد: ما این دانشآموزان را به چشم کسانی میبینیم که چند سال دیگر در آب منطقهای، جهاد کشاورزی، استانداری و همه پستهای مدیریتی استان تصمیمگیر خواهند بود. اگر همین امروز ذهنشان نسبت به واقعیتهای تلخ وضعیت آب اصفهان روشن شود، تصمیمات فردایشان بی تردید نجاتبخش خواهد بود.
خلجی با تأکید بر اینکه شرکت آب منطقهای به تنهایی قادر به حل بحران نیست و بستن چاههای مجاز و چه غیرمجاز تبعات سنگین معیشتی دارد، گفت: نیاز به همکاری همه دستگاهها و بهویژه نسل آینده داریم.
وی اضافه کرد: امید است با همراهی ارزشمند آموزش و پرورش، مأموریت خطیر نجات آب اصفهان را با موفقیت پیش ببریم.
به گزارش مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین همایش داناب با حضور دانشآموزان، معلمان و مدیران و معاونان آموزش و پرورش و شرکت آب منطقهای استانی در اصفهان برگزار شد و برگزیدگان استانی معرفی شدند.
نظر شما