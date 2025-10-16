ارائه خدمات تخصصی ناباروری در بیمارستان معتضدی کرمانشاه

زهرا کاکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این بخش، خدمات درمان ناباروری از مرحله ابتدایی ویزیت تخصصی تا انجام روشهای پیشرفته باروری به زوجها ارائه میشود.
وی افزود: در فرآیند درمان، سونوگرافی، آزمایشهای هورمونی، بررسی اسپرم (اسپرم آنالیز) و سایر ارزیابیهای تخصصی برای خانمها و آقایان انجام میشود و پس از تشخیص علت ناباروری، روشهای درمانی متناسب از جمله IUI، IVF، بیوپسی بیضه، فریز و انتقال جنین صورت میگیرد.
کاکایی با اشاره به فعالیت روزانه این بخش گفت: خدمات درمانی با حضور چهار پزشک فلوشیپ ناباروری، اورولوژیست و جنینشناس و با استفاده از تجهیزات پیشرفته در فضایی استاندارد ارائه میشود.
وی تصریح کرد: روزانه بهطور میانگین حدود ۱۰۰ مراجعهکننده در این بخش پذیرش و خدمات لازم را دریافت میکنند و علاقهمندان میتوانند برای دریافت خدمات از طریق تماس با شماره ۰۸۳۳۷۲۴۶۹۴ یا مراجعه حضوری به بخش ناباروری بیمارستان معتضدی اقدام کنند.
به گفته کاکایی، بخش ناباروری بیمارستان معتضدی یکی از مراکز فعال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارائه خدمات درمانی پیشرفته به زوجهای نابارور محسوب میشود.
نظر شما