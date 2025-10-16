فرمانده انتظامی زاهدان: ۳۳۱ نفر تبعه بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۷۰ نفر سارق، ۴۴۱ نفر معتاد متجاهر، ۳۳۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۸۳ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۶۴۲ گرم انواع مواد مخدر و ۳ قبضه سلاح کشف و تعداد ۱۰۸ دستگاه خودرو، ۵۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شدند.