  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

فرمانده انتظامی زابل: ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

فرمانده انتظامی زابل: ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از جمع آوری ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۵۱ نفر معتاد متجاهر در پی اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۹ نفر سارق، ۱۵۱ نفر معتاد متجاهر ،۶ نفر خرده فروش موادمخدر و ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت ،۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۹ قبضه سلاح غیر مجاز ،۷ تیغه خشاب ،۱۷۳ عدد فشنگ کشف و ۲۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کد خبر 6624529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها