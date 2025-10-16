فرمانده انتظامی زابل: ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۹ نفر سارق، ۱۵۱ نفر معتاد متجاهر ،۶ نفر خرده فروش موادمخدر و ۲۴۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت ،۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۹ قبضه سلاح غیر مجاز ،۷ تیغه خشاب ،۱۷۳ عدد فشنگ کشف و ۲۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و روانه پارکینگ شدند.