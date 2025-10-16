میدری:۷۰درصد از کارگران و کارکنان ایران نیازمند مهارت آموزی مستمرهستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاحیه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با بیان اینکه آینده هر کشوری را مهارت‌ها تعیین می‌کنند، اظهار کرد: مهارت است که منجر به تقویت آینده اقتصاد و بازار کار خواهد شد.

وی گفت: ۷۰ درصد از کارگران و کارکنان ایران و جهان نیازمند مهارت آموزی مستمر هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور عدالت آموزشی و مهارت‌آموزی را در اولویت قرار داده و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در این حوزه شده است.

میدری افزود: وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای، صاحبان کسب‌وکار و اتاق بازرگانی نیز برای دگرگونی مهارت‌آموزی پای کار آمده‌اند. اکنون زمان آن است که جوانان در سراسر ایران با همت و اراده، این تحول را رقم بزنند و با مهارت‌آموزی، آینده‌ای روشن برای کشور بسازند.