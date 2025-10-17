  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

اعلام زمان فرآیند ثبت‌نام و اسکان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران

زمان فرآیند ثبت‌نام و اسکان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران، فرآیند ثبت‌نام و اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۸ مهرماه تا ساعت ۲۲ روز سه شنبه ۲۹ مهرماه از طریق سامانه بهستان انجام می‌شود.

دانشجویانی که اسکان اینترنتی آن‌ها تأیید شده است، می‌توانند برای دریافت کلید اتاق به محل‌های زیر مراجعه کنند:

دانشجویان پسر به دفتر سرپرستی خوابگاه رودکی (میدان انقلاب، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک ۴۵)، دانشجویان دختر به خوابگاه فیض کاشانی → دفتر سرپرستی همان خوابگاه (انتهای کارگر شمالی، مجتمع چمران) و خوابگاه‌های ۱۶ آذر و نصرت به دفتر سرپرستی خوابگاه ۱۶ آذر (خیابان ۱۶ آذر، کوچه بهنام، پلاک ۳) مراجعه کنند.

