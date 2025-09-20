  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰

زمان تحویل خوابگاه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

بر اساس اطلاعیه اداره خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس، تحویل اتاق‌های خوابگاهی از بعدازظهر روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، جزئیات اسکان دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه مجردی اعلام شد. بر اساس اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها، تحویل اتاق‌های خوابگاهی از بعدازظهر روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و دانشجویان می‌توانند با مراجعه مستقیم به آدرس خوابگاه معرفی‌شده، اتاق خود را تحویل بگیرند.

طبق این اطلاعیه، خوابگاه و اتاق تعیین‌شده برای هر دانشجو تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ به‌صورت رزرو باقی خواهد ماند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تکمیل ثبت‌نام حضوری در بازه زمانی مقرر، انصراف دانشجو از اسکان تلقی شده و اتاق به سایر متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود.

دانشجویان می‌توانند جزییات شیوه ثبت نام و فهرست خوابگاه‎ها را از آدرس‌های زیر دریافت نمایند:

شیوه ثبت نام

آدرس خوابگاه ها

