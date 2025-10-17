  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

وزیر کشور درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت

وزیر کشور در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس و از فرماندهان گرانقدر سپاه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس و از فرماندهان گرانقدر سپاه را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ضایعه درگذشت سردار علیرضا افشار، از یادگاران دفاع مقدس و یکی از فرماندهان گرانقدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موجب تألم و اندوه گردید.

آن مرحوم که عمر پربرکت خویش را به مجاهدت در عرصه‌های مختلف خدمت سپری نمود، علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر و فرماندهی در جبهه‌های حق علیه باطل، با پذیرش مسئولیت‌های ارزشمندی چون معاونت اجتماعی وزارت کشور، خدمات ارزنده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به ملت شریف ایران ارائه کرد.

اینجانب، این ضایعه را به محضر خانواده محترم، همکاران و همرزمان گرامی آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان معزز، صبر مسئلت دارم.

