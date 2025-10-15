بادامچیان: موضع قاطع ایران در شرم الشیخ، شکست دیگری به ترامپ تحمیل کرد

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به حواشی اجلاس شرم الشیج و رفتارهای خلاف قاعده ترامپ و حفظ عزت کشورمان با نپذیرفتن شرکت در این اجلاس گفت: اجلاس شرم‌الشیخ به رسوایی بزرگی برای آقای ترامپ و جریان غرب‌زده در کشور ما تبدیل شد. ترامپ در این سفر تصور می‌کرد پس از فشار آوردن بر اسرائیل برای پذیرش آتش‌بس، به‌عنوان «قهرمان صلح» وارد اجلاس می‌شود و از او استقبال می‌کنند.

وی افزود: اما روشن شد که نه‌تنها کسی از او استقبال نکرد، بلکه تحلیل‌هایش نیز بی‌اساس بود. در جایی که بیش از ۶۰ هزار نفر شهید شده‌اند و آمریکا چندین‌بار در شورای امنیت علیه خواست ملت‌ها وتو کرده، حتی کسی دستش را برای احوال‌پرسی با ترامپ بالا نیاورد. در حقیقت او با شکستی بزرگ روبه‌رو شد. افزون بر این، عدم حضور ایران در اجلاس نیز ضربه دیگری برای او بود. ترامپ گمان می‌کرد با حضور در آنجا، ایران نیز شرکت می‌کند و فرصتی برای مذاکره مستقیم —حتی به‌صورت غیررسمی— با رئیس‌جمهور کشورمان به دست می‌آورد تا بتواند بگوید با ایران گفتگو کرده است. اما در این زمینه هم کاملاً ناکام ماند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه بیان کرد: در مورد مسئله اسرائیل هم، ترامپ تصور می‌کرد که اسرائیل در این ماجرا طبق خواست او عمل می‌کند، در حالی که آن‌ها فقط زمانی کاری را انجام می‌دهند که ناچار باشند؛ وگرنه همان جنایات خود را ادامه می‌دهند. نتانیاهو هم نیامد و بدتر شد؛ رفتار ترامپ هم بسیار زشت و بی‌ادبانه بود و هیچ‌کدام از آداب و پروتکل‌های دیدارهای بین‌المللی را رعایت نکرد. او به جای گرفتن عکس دسته‌جمعی، همان‌طور ایستاده بود و با بی‌احترامی با دیگران رفتار می‌کرد؛ مثل لات‌ها، هر کسی آمد، یک چیز چرتی به او گفت؛ به یکی دست داد؛ با یکی دیگر خندید، به یکی گفت سیگار نکش و… این رفتارها بازتاب بسیار منفی داشت و باعث رسوایی او شد و بازتاب بسیار منفی داشت و افتضاح بود.

بادامچیان ادامه داد: ترامپ حتی با رئیس‌جمهور مصر، آقای سیسی، میزبان اجلاس شرم‌الشیخ هم برخورد درستی نداشت و دستش را برای سلام نداد. کسانی هم که به او احترام گذاشتند، طوری برخورد کردند که معلوم بود از نظر فیزیکی هم تمایل ندارند به او نزدیک شوند و بهانه می‌آورند که کنار او نروند. رفتار تحقیرآمیز و زشت ترامپ در این دیدارها باعث شد کاملاً بی‌اعتبار شود و دیگر کسی تمایل ندارد به این نوع اجلاس‌ها برود.

وی گفت: در مجموع، او نه به اهدافش رسید و نه توانست ادعا کند که با سفر به اسرائیل و مصر صلح و آرامش برقرار کرده است؛ برعکس، نتیجه برایش بسیار منفی بود. از سوی دیگر، او گمان می‌کرد که توانسته حماس را از بین ببرد، در حالی که اسرائیل می‌گفت ظرف سه روز حماس را نابود می‌کند، اما اکنون حماس همچنان در منطقه فعال است و حتی با همان توان و نظام قبلی که در ماجرای آزادی اسرا نشان داده بود، حضور دارد. به این ترتیب، طرح ترامپ کاملاً شکست خورد.

موضع عراقچی در شرم الشیخ کاملاً صحیح بود

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح کرد: ماجرای شرم‌الشیخ در واقع به رسوایی بزرگی برای شرکت‌کنندگان، از جمله بانی آن، ترامپ، اسرائیل و حامیانشان تبدیل شد. در مقابل، ایران با تصمیمی درست و منطقی عمل کرد؛ رئیس‌جمهور نرفت، وزیر امور خارجه نرفت و هیچ نماینده‌ای هم به اجلاس نفرستاد. موضع آقای عراقچی هم کاملاً صحیح بود. او گفت: «از دعوت رئیس‌جمهور مصر تشکر می‌کنیم»، که این بیان محترمانه و دیپلماتیک بود، نه تند و تقابلی. اما در ادامه توضیح داد که ایران نمی‌تواند با کشوری که به ما حمله کرده، تجاوز و جنایت انجام داده، وارد تعامل شود. از سوی دیگر، ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم. حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز آتش‌بس را نپذیرفتیم، بلکه صرفاً اعلام توقف جنگ کردیم؛ چون پذیرش آتش‌بس به معنای به رسمیت شناختن رژیم غاصب و ظالم است.

بادامچیان بیان کرد: در برابر این موضع قاطع ایران، شکست سیاسی ترامپ و رسوایی او و اسرائیل کاملاً آشکار شد. به نظر من، این اتفاق پس از جنگ ۱۲ روزه، دومین شکست بزرگ و تمام‌عیار سیاسی برای آمریکا و اسرائیل بود، در حالی که برای ایران یک پیروزی بزرگ و موفقیت‌آمیز به شمار می‌آید که با درایت و مدیریت خوب پیش رفت. متأسفانه آنهایی که در ایران اصرار داشتند در این اجلاس شرکت کنیم، سال‌هاست علاقمند به سازش با آمریکا هستند و بازرگان هم اینطور بود که به امام (ره) گفت باید با آمریکا بسازیم و بدون خبر از امام (ره) هم رفت با برژینسکی دیدار کند و بعد استعفا داد. جریان اصلاح طلب همواره به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا بودند. در این چند روزه هم می‌گفتند مردم می‌خواهند در اجلاس شرکت کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: به نظر من، بعد از این افتضاح، اصلاح‌طلبان باید در مواضع خود تجدیدنظر کنند. این همه شکست و اشتباه، به‌ویژه پس از پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، نشان می‌دهد که ادامه مسیر فعلی درست نیست. بهتر است مواضع نادرستشان را، از جمله بیانیه‌های مربوط به عفو عمومی و مواضع جبهه اصلاحات پس از جنگ، اصلاح کنند. چرا باید یک جریان سیاسی تا این اندازه اشتباه کند؟ رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان هم این موضوع را می‌بینند، و هرچه بیشتر بر این مسیر نادرست پافشاری کنند، بیشتر به خودشان آسیب می‌زنند. ملت ما ملتی بیدار، هوشیار و آگاه است؛ در مسیر درست انقلاب حرکت می‌کند و به خط امامین انقلاب پایبند است. کسانی که از این مسیر فاصله بگیرند چه اصلاح‌طلب باشند، چه اصولگرا یا از هر جریان دیگر، سرنوشتشان مشخص است: در میان مردم جایگاهی ندارند.

بادامچیان ادامه داد: جالب است که این افراد مدام از مردم صحبت می‌کنند، در حالی که اگر واقعاً در میان مردم پایگاه داشتند، سخنانشان مورد پذیرش قرار می‌گرفت. در مجموع، ماجرای شرم‌الشیخ و پیروزی پس از جنگ ۱۲ روزه، یک پیروزی بزرگ بود که آثار مهمی در سطح منطقه و جهان دارد؛ هم بر وضعیت جنگ میان اسرائیل و فلسطین، هم بر جایگاه حاکمان کشورهای عربی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و اکنون به‌شدت توسط ترامپ تحقیر شدند. این تحولات در نهایت در داخل ایران نیز سبب می‌شود اصلاح‌طلبان بیش از پیش منزوی و از سوی مردم نپذیرفته شوند.