۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

بررسی فنی حادثه معدن پروده طبس در دستور کار تیم‌های تخصصی قرار گرفت

طبس – فرماندار طبس گفت: علت دقیق حادثه در معدن زغال‌سنگ پروده این شهرستان در حال بررسی است و تیم‌های تخصصی برای بررسی فنی و ایمنی به محل اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اشرافیان فرماندار طبس عصرجمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حادثه‌ای که صبح امروز در یکی از تونل‌های معدن پروده طبس رخ داد، سه نفر در محل حضور داشتند که دو نفر موفق به خروج از تونل شدند.

وی افزود: یکی از کارگران در حین خروج، به‌دلیل ریزش آوار و شدت جراحات جان خود را از دست داد.

اشرفیان با بیان اینکه گزارش قطعی از دلیل بروز حادثه هنوز اعلام نشده است، گفت: در حال حاضر بررسی‌های تخصصی در زمینه وضعیت برقی تونل‌ها، نحوه استخراج و شرایط تجهیزات فنی معدن در دستور کار قرار دارد.

فرماندار طبس تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی‌ها پس از جمع‌بندی تیم‌های فنی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

