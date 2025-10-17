به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۱۰ صبح امروز جمعه ۲۵ مهرماه در کارگاه استخراج متعلق به پیمانکاری «گلشن صنعت فلات» از پیمانکاران شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، در حین جابجایی نوار نقاله زنجیری، بخشی از سقف محل کار دچار ریزش شد.

در این حادثه یکی از کارگران به نام «علی حسین‌زاده» از اهالی عنابد دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

سید محمود اشرفیان فرماندار طبس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و ایمنی در محل حاضر و عملیات انتقال و امدادرسانی به مصدوم انجام شد، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

وی افزود: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان ایمنی و اداره کار در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

فرماندار طبس همچنین با تأکید بر لزوم رعایت کامل مقررات ایمنی در محیط‌های معدنی گفت: نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران باید در اولویت مدیران معادن قرار گیرد تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.